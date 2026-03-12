Erfarna operativa inköpare till bolag inom Region Stockholm.
Nu söker vi för längre konsultuppdrag dig som har erfarenhet av att arbeta som operativ inköpare/material planerare.
• Omfattning: Heltid
• Start: omgående
• Längd: 2026-12-30, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka.
Teamet inom inköp består av 13-15 st medarbetare som ansvarar för olika delar av sortimentet.
Planeringsavdelningen har en viktig roll i arbetet med sortimentet för sjukvårds- och förbrukningsvaror samt i att säkerställa att kunden får leveranser enligt avtal.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som operativ inköpare/materialplanerare ansvarar du för att rätt material finns på plats i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Rollen är central i försörjningskedjan och innebär nära samarbete med leverantörer, lager, övrig verksamhet och andra funktioner inom supply chain.
Du arbetar både operativt och framåtblickande med planering, uppföljning och förbättring av materialflöden.
Ansvarsområden
• Operativt inköp och materialplanering utifrån prognoser och behov
• Säkerställa leveransprecision och optimala lagernivåer
• Orderläggning, leveransbevakning och avvikelsehantering
• Ha dialog och uppföljning med leverantörer kring ledtider, kapacitet och förbättringsåtgärder
• Analys av prognoser, förbrukning, omsättningshastighet och säkerhetslager
• Bidra till utveckling av planeringsprocesser och arbetssätt
• Delta i planeringsmöten och ta fram underlag för beslut
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
Du har en akademisk examen inom exempelvis logistik, industriell ekonomi, ekonomi eller motsvarande kompetens. Alternativt har du annan utbildning som kunden bedömer som relevant för uppdraget.
• Du har minst 5 års erfarenhet av likande arbete.
• Du har erfarenhet av operativt inköp och/eller materialplanering samt god förståelse för hela försörjningskedjan och hur dess olika delar hänger ihop.
• Du har god systemvana och erfarenhet av planeringsverktyg/ERP.
• Arbetet kräver att du kan kommunicera tydligt på svenska i både tal och skrift, men även engelska kan förekomma.
Meriterande:
• Erfarenhet av planeringsverktyget RELEX är meriterande.
• Erfarenhet från reglerad verksamhet, exempelvis medicinteknik eller offentlig sektor
• Arbete i komplex artikelstruktur eller stora sortiment
• Erfarenhet av förbättringsarbete kopplat till lageroptimering och servicegrad
För att du skall trivas i rollen tror vi att du:
• Arbetar analytiskt och strukturerat, och har god förmåga att prioritera
• Kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra
• Kommunicerar tydligt och har en trygg dialog med leverantörer och kollegor
• Du är lösningsorienterad och prestigelös
• Bekväm med att fatta beslut i en föränderlig miljö
Om verksamheten
Känns detta som ett uppdrag som passar in på dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
