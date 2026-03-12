Erfarna operativa inköpare till bolag inom Region Stockholm.

Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-03-12


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Nu söker vi för längre konsultuppdrag dig som har erfarenhet av att arbeta som operativ inköpare/material planerare.

• Omfattning: Heltid
• Start: omgående
• Längd: 2026-12-30, eventuellt längre.

Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Om tjänsten
Teamet inom inköp består av 13-15 st medarbetare som ansvarar för olika delar av sortimentet.
Planeringsavdelningen har en viktig roll i arbetet med sortimentet för sjukvårds- och förbrukningsvaror samt i att säkerställa att kunden får leveranser enligt avtal.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som operativ inköpare/materialplanerare ansvarar du för att rätt material finns på plats i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Rollen är central i försörjningskedjan och innebär nära samarbete med leverantörer, lager, övrig verksamhet och andra funktioner inom supply chain.

Du arbetar både operativt och framåtblickande med planering, uppföljning och förbättring av materialflöden.

Ansvarsområden
• Operativt inköp och materialplanering utifrån prognoser och behov
• Säkerställa leveransprecision och optimala lagernivåer
• Orderläggning, leveransbevakning och avvikelsehantering
• Ha dialog och uppföljning med leverantörer kring ledtider, kapacitet och förbättringsåtgärder
• Analys av prognoser, förbrukning, omsättningshastighet och säkerhetslager
• Bidra till utveckling av planeringsprocesser och arbetssätt
• Delta i planeringsmöten och ta fram underlag för beslut

Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:

Du har en akademisk examen inom exempelvis logistik, industriell ekonomi, ekonomi eller motsvarande kompetens. Alternativt har du annan utbildning som kunden bedömer som relevant för uppdraget.

• Du har minst 5 års erfarenhet av likande arbete.
• Du har erfarenhet av operativt inköp och/eller materialplanering samt god förståelse för hela försörjningskedjan och hur dess olika delar hänger ihop.
• Du har god systemvana och erfarenhet av planeringsverktyg/ERP.
• Arbetet kräver att du kan kommunicera tydligt på svenska i både tal och skrift, men även engelska kan förekomma.

Meriterande:
• Erfarenhet av planeringsverktyget RELEX är meriterande.
• Erfarenhet från reglerad verksamhet, exempelvis medicinteknik eller offentlig sektor
• Arbete i komplex artikelstruktur eller stora sortiment
• Erfarenhet av förbättringsarbete kopplat till lageroptimering och servicegrad

För att du skall trivas i rollen tror vi att du:

• Arbetar analytiskt och strukturerat, och har god förmåga att prioritera
• Kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra
• Kommunicerar tydligt och har en trygg dialog med leverantörer och kollegor
• Du är lösningsorienterad och prestigelös
• Bekväm med att fatta beslut i en föränderlig miljö

Om verksamheten
Känns detta som ett uppdrag som passar in på dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6107".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se

Jobbnummer
9794608

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: