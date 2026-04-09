Erfarna och strategiska kommunikatörer inom forskningskommunikation
Om jobbet
Kommunikations- och marknadsavdelningen på LiU söker nu flera kommunikatörer för placering inom forskningscentrum och andra forskningsverksamheter. Som kommunikatör med fokus på forskningskommunikation arbetar du nära forskningsledare och forskare i ett eller flera forskningscentrum/-verksamheter och bidrar till att forskningen når ut och får genomslag i samhälle och akademi.
Uppdraget handlar om att strategiskt utveckla och driva forskningskommunikation som synliggör forskningens betydelse och stärker centrumens eller verksamheternas position nationellt och internationellt. Rollen innebär att tolka och sätta in vetenskapliga resultat i ett större sammanhang och omsätta dem till relevant, tillgänglig och målgruppsanpassad kommunikation.
Du ansvarar för att utveckla och genomföra kommunikationsinsatser som bidrar till att forskningen når rätt målgrupper - exempelvis beslutsfattare, myndigheter, forskarsamhället, intresseorganisationer och allmänhet.
I rollen ingår exempelvis att:
skriva, utveckla och följa upp kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner
producera kvalificerat redaktionellt innehåll, exempelvis populärvetenskapliga texter, forskarporträtt och forskningsnyheter i universitetets alla digitala kanaler
stödja forskare i mediekontakter och i kommunikation av forskningsresultat
utveckla och producera innehåll till webb, sociala medier och riktade nyhetsbrev
bidra till forskningscentrumets/forskningsverksamhetens profilering och positionering genom strategisk forskningskommunikation
arbeta med kommunikation kring konferenser eller andra typer av event
synliggöra forskningens samhälleliga effekter genom exempelvis case-berättelser och impact-dokumentation
ta fram presentationer, rapportmaterial och annat kommunikationsstöd
följa utvecklingen inom forskningsområdet, bidra med omvärldsbevakning och identifiera kommunikationsmöjligheter.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren kommunikatör och med mycket god förmåga att arbeta i gränslandet mellan forskning, samhälle och kommunikation. Du är trygg i din kompetens och kan självständigt driva kommunikationsarbetet i forskningsnära miljöer. Du har god förståelse för forskningens villkor och kan snabbt sätta dig in i vetenskapliga texter, forskningsresultat och komplexa forskningsprojekt.
Du har en väl utvecklad förmåga att översätta forskning till tydlig, engagerande och målgruppsanpassad kommunikation. Du är också strategisk i ditt arbetssätt och kan identifiera vilka berättelser och resultat som är viktiga att lyfta för olika målgrupper.
Som person är du initiativrik, strukturerad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med forskare och andra medarbetare och kan navigera i en akademisk miljö där många perspektiv möts.
Du känner dig självklart hemma i tekniska verktyg och system och kan arbeta med flera olika digitala kanaler såsom webb och sociala medier.
Vi vill att du har:
akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande utbildning eller annan erfarenhet vi anser likvärdig.
flerårig erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
dokumenterad erfarenhet av forskningskommunikation eller vetenskaplig kommunikation
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
erfarenhet av att producera populärvetenskapliga texter och nyheter baserat på vetenskapliga resultat och att tillgängliggöra dem i digitala kanaler
god strategisk förmåga att identifiera, planera, utveckla och producera innehåll och genomföra kommunikationsinsatser för olika målgrupper
ett prestigelöst och lösningsfokuserat arbetssätt med förmåga att växla mellan operativt och utvecklande arbete.
erfarenhet av kommunikationsarbete vid universitet, forskningsinstitut eller annan kunskapsintensiv organisation
grundläggande kunskaper i lagstiftning och riktlinjer som rör webb- och kommunikationsverksamhet.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta med forskningsprojekts synlighet och samhälleliga genomslag
erfarenhet av internationell forskningskommunikation.
Vid urval tas stor hänsyn till de aktuella verksamheternas specifika behov och önskemål.
Din arbetsplats
Du kommer att vara anställd som kommunikatör på https://liu.se/organisation/liu/uf/kom
vid LiU men din placering kommer vara ute i verksamheten (exempelvis på ett eller flera forskningscentrum eller institutioner) på något av våra campus - Norrköping, Valla eller Universitetssjukhuset i Linköping. Placeringen kan komma att ändras utifrån behov och över tid.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer görs löpande under ansökningsperioden.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 23 april 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120485".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
https://liu.se/
Linköpings universitet (visa karta
)
581 83 LINKÖPING
Anna Björk anna.bjork@liu.se
