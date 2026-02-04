Erfarna och skickliga snickare sökes till nordöstra Skåne
2026-02-04
Treano är verksamma i hela Skåne och fortsätter kontinuerligt att växa. Vår ambition är att bygga Skåne hållbart inom byggservice, entreprenad, projektutveckling och Sawi Exclusive Homes, med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Sawi Exclusive Homes by Treano är ett koncept inom Treano som fokuserar på att bygga exklusiva och unika hem. Tillsammans är vi idag ca 200 drivna medarbetare med en årlig omsättning på ca en miljard kronor, vilket gör oss till en av de större och mer snabbväxande byggaktörerna i Skåne. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har även lokalkontor nära våra kunder i Ystad, Trelleborg, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.
Vi erbjuder dig att få vara med och fortsätta bygga mot vår vision: Att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. För att nå denna position så arbetar vi aktivt med att utveckla och implementera våra värdegrunder Personlig, Laganda och Ansvarsfull. Vi är stolta över vad vi uppnått och vill fortsätta utvecklas bland annat genom yrkeskunniga medarbetare, öppen kommunikation, positivt arbetsklimat med god teamkänsla och möjligheter att utvecklas.
Efterfrågan hos våra kunder till vår byggserviceavdelning Kristianstad är väldigt stor och för att möta upp deras krav och säkerställa en fortsatt stabil hög kvalitet behöver vi förstärka vår organisation.
Vi söker flera ansvarstagande och skickliga snickare till byggserviceprojekt i nordöstra Skåne
Du som söker skall ha yrkesbevis inom trä samt erfarenhet från entreprenad- eller byggserviceprojekt samt B-körkort. Som snickare inom byggservice hos oss får du eget ansvar och kundkontakt. Oavsett om du vill jobba på längre eller kortare projekt ser vi gärna att du som person är flexibel, kvalitetsmedveten, initiativtagande och inser betydelsen av en nöjd kund. Därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen.
Ansökan via vår hemsida, gärna så snart som möjligt då vi kommer ha löpande urval. Senast den 2 mars vill vi ha din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. För ytterligare information kontakta avdelningschef Jonas Nilsson - jonas.nilsson@treano.se
Besök gärna vår hemsida: www.treano.se
