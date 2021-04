Erfarna murare sökes till ett längre uppdrag i Eskilstuna omgåen - ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB - Murarjobb i Eskilstuna

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Murarjobb / Eskilstuna2021-04-14Expanderamera bemanning & rekrytering AB söker nu duktiga självgående murare för långa uppdrag i Eskilstuna med start omgående .Meriterande om du har yrkesbevis. Du ska kunna svenska.Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag !Du söker tjänsten via vår hemsida eller du kan skicka ansökan till jobb@expanderamera.se Krav: Yrkesbevis alternativt lång dokumenterad erfarenhet inom yrketExpanderamera jobbar stenhårt på att vara den bästa leverantören av bemanningstjänster inom byggsektorn och känner du att du har samma värderingar så är du välkommen att söka.För frågor kontakta kontoret på 08-53034378Märk din ansökan med Mur-EskilstunaDet går även bra att skicka in din ansökan till jobb@expanderamera.se Glöm inte att bifoga referenser i din ansökan.Vid frågor är du välkommen att kontakta kontoret på 08-53034378Välkommen med din ansökan!Expandera Mera2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB5691746