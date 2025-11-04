Erfarna mjukvaruutvecklare till Syntronic i Linköping
2025-11-04
Vi har ett behov av erfarna mjukvaruutvecklare som vill utveckla teknologin och förverkliga nya framtidsidéer tillsammans med oss!
Som mjukvaruutvecklare på Syntronic får du unika möjligheter att designa, utveckla, testa och förvalta mjukvara (PC eller inbyggd). Du blir en del av ett framgångsrikt team där vi tar vara på och lyfter varandra.
Arbetsuppgifter som erfaren mjukvaruutvecklare:
Vara delaktig i olika delar av mjukvaruutveckling och problemlösning
Arbeta med mjukvaruleveranser och integration av mjukvara
Definiera och förfina krav tillsammans med våra kunder
Arbeta med kravanalys, systemdesign, arkitektur- och mjukvarudesign.
Som erfaren mjukvaruutvecklare har du:
En högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Datateknik, Mjukvaruutveckling eller liknande
Minst 2-3 års erfarenhet av utveckling inom mjukvara
Kunskaper inom programmeringsspråken C#, C, C++ och/eller Python
Kunskaper i och kan kommunicera flytande på svenska och engelska.
Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi gärna att du arbetar på plats med oss på kontoret, när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vilka personliga egenskaper är viktiga för en konsult hos oss?
För att lyckas i rollen som mjukvaruutvecklare ser vi att du kan kommunicera, vara självgående och ta dig an roliga problemställningar i arbetet.
Tillsammans med dina kollegor har du fokus på att leverera de bästa lösningarna till våra kunder. Självklart har du ett stort teknikintresse och en vilja att utmana det som är tekniskt möjligt.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 4 december. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
(org.nr 556247-3305), https://www.syntronic.com Arbetsplats
Syntronic Kontakt
Linda Pettersson lipexb@syntronic.com Jobbnummer
9587399