Erfarna mekanikingenjörer till BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds Aktiebolag i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna ingenjörer som vill arbeta långsiktigt, tekniskt brett och nära verkligheten – i en miljö där både samhällsansvar och säkerhet tas på största allvar.
Varför många väljer oss
Många väljer att både börja och stanna länge hos BAE Systems Hägglunds. Några vanliga skäl:
Tydlig samhällsnytta
Vi utvecklar och producerar avancerade stridsfordon och system som används av Sverige och andra länder. Du jobbar med något som faktiskt spelar roll för säkerhet och försvar. Det känns, på riktigt.
Tekniskt avancerade utmaningar
Våra system är komplexa helheter: mekanik, elektronik, mjukvara, sensorer, integration, logistik. Du får arbeta med utmanande problem nära verkligheten, där både digitala och fysiska system möts.
Stabilitet och långsiktighet
Försvarsindustrin är mindre trendkänslig än många andra branscher. Projekten är fleråriga, planeringshorisonten är längre och fokus är på hållbara lösningar.
Kollegor med yrkesstolthet
Du arbetar tillsammans med ingenjörer, tekniker, analytiker och projektledare som tar kvalitet och noggrannhet på stort allvar – och som gärna delar med sig av sin kompetens.
Bra villkor
Trygg anställning, kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, förmåner, utbildningar och stora möjligheter att utvecklas och göra karriär inom BAE Systems Hägglunds.
Vi söker
Nu söker vi erfarna mekanikingenjörer med konstruktionsinriktning till vår sektion Mechanical Design.
Exempel på vad du kan komma att jobba med om du väljer BAE Systems Hägglunds:
Utveckling av mekanisk drivlina
Skrovkonstruktion
Utveckling av ballistiskt skydd
Konstruktion och integration av vapensystem
Kvalitetssäkring av våra mekaniska konstruktioner
Du blir en del av tvärfunktionella team där mekanik, elektronik, mjukvara och systemintegration möts – och där dina lösningar får direkt påverkan på funktion, säkerhet och användbarhet i våra fordon.
BAE Systems Hägglunds verkar i försvarsindustrin. Det innebär att du behöver genomgå säkerhetskontroller, drogtest och, för vissa befattningar, säkerhetsprövning med registerkontroll.
Känns det här rätt? Sök dig då till oss.
Placeringsort för alla våra lediga tjänster är Örnsköldsvik i vackra Höga Kusten. Självklart erbjuder vi flyttbidrag till dig som flyttar för jobb hos oss.
Skicka din ansökan senast 23 augusti. Urval påbörjas vecka 32.
Har du frågor om våra roller är du välkommen att kontakta rekryteringschef Maria Håkansson: maria.hakansson@baesystems.se
. Vi hör av oss snarast efter semesterperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2 (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Johnny Sidevärn, Ledarna 0660-80624 Jobbnummer
9992516