Erfarna maskinoperatörer till produktion i Motala
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Motala Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Motala
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning
Vi söker nu erfarna maskinoperatörer till produktion till en etablerad industriverksamhet. Uppdraget är placerat i Motala och innebär arbete i en modern produktionsmiljö med fokus på bearbetning i flera olika maskintyper. Du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i centrum. Start sker inom ramen för uppsägningstid.Dina arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör arbetar du främst med fräsning och svarvning i olika typer av maskiner, såsom bäddfräsar, fleroperationsmaskiner och karusellsvarvar. Du ansvarar för att ställa in och programmera maskiner, där styrsystem som Okuma OSP, Heidenhain och Fanuc förekommer. Arbetet innebär att du tolkar ritningar, utför mätningar och säkerställer att produktionen håller hög kvalitet. Du arbetar både med programmering direkt i maskin och med färdiga NC-program från CAM-system. Vidare ingår rapportering av produktionstid och antal i affärssystem samt ett nära samarbete med kollegor i produktionen.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som CNC-operatör inom fräsning och/eller svarvning
Kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Erfarenhet av styrsystem såsom Okuma OSP, Heidenhain eller Fanuc
Förmåga att arbeta självständigt och lösa problem
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
Meriterande kvalifikationer
Teknisk eller industriteknisk utbildning
Erfarenhet av form-, läge- och riktningsläsning
God datavana
Tidigare erfarenhet av liknande industriell produktionAnställningsvillkor
Placeringsort: Motala
Anställningsform: Konsultuppdrag
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Skiftarbete
Start: Inom ramen för uppsägningstid
Om du är redo att ta dig an en roll inom maskinoperatör (CNC-operatör) och bidra med din kompetens och erfarenhet – tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7522719-2069037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Järnvägsparken (visa karta
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591 35 MOTALA Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9977371