Erfarna maskinoperatörer till produktion i Motala

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Motala
2026-06-24


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Publiceringsdatum
2026-06-24

Beskrivning
Vi söker nu erfarna maskinoperatörer till produktion till en etablerad industriverksamhet. Uppdraget är placerat i Motala och innebär arbete i en modern produktionsmiljö med fokus på bearbetning i flera olika maskintyper. Du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i centrum. Start sker inom ramen för uppsägningstid.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör arbetar du främst med fräsning och svarvning i olika typer av maskiner, såsom bäddfräsar, fleroperationsmaskiner och karusellsvarvar. Du ansvarar för att ställa in och programmera maskiner, där styrsystem som Okuma OSP, Heidenhain och Fanuc förekommer. Arbetet innebär att du tolkar ritningar, utför mätningar och säkerställer att produktionen håller hög kvalitet. Du arbetar både med programmering direkt i maskin och med färdiga NC-program från CAM-system. Vidare ingår rapportering av produktionstid och antal i affärssystem samt ett nära samarbete med kollegor i produktionen.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som CNC-operatör inom fräsning och/eller svarvning

Kunskap i ritningsläsning och mätteknik

Erfarenhet av styrsystem såsom Okuma OSP, Heidenhain eller Fanuc

Förmåga att arbeta självständigt och lösa problem

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Grundläggande kunskaper i engelska

Meriterande kvalifikationer

Teknisk eller industriteknisk utbildning

Erfarenhet av form-, läge- och riktningsläsning

God datavana

Tidigare erfarenhet av liknande industriell produktion

Anställningsvillkor
Placeringsort: Motala

Anställningsform: Konsultuppdrag

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Skiftarbete

Start: Inom ramen för uppsägningstid

Om du är redo att ta dig an en roll inom maskinoperatör (CNC-operatör) och bidra med din kompetens och erfarenhet – tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7522719-2069037".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Järnvägsparken (visa karta)
591 35  MOTALA

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9977371

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