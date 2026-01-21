Erfarna maskinoperatörer till kund i Helsingborg sökes
Boxflow Staffing Syd AB / Maskinoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb i Helsingborg
2026-01-21
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Vi söker just nu erfarna maskinoperatörer med stort tekniskt intresse till vår kund i Helsingborg. Företaget tillverkar hygienprodukter och ställer höga krav på hygien och kvalitet i sin produktion. De söker dig som vill utvecklas långsiktigt tillsammans med företaget.
Du kommer att arbeta i team tillsammans med andra engagerade operatörer.
Arbetstider är förlagda på 2 skift måndag-fredag.
På förmiddagen är arbetstiderna: 06.00-14.45 Måndag-Torsdag och 06.00-12.15 Fredag
På eftermiddagen är arbetstiderna: 14.30-23.00 Måndag-Torsdag och12.00-19.45 FredagDina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för omställning av maskiner vid produktbyten, övervakning av maskiner, avsyning av inkommande material samt färdig produkt. Du kommer även att utföra kontrollmätningar av tillverkade produkter enligt givna instruktioner.
Profil & bakgrund
Arbetet kräver hög noggrannhet då du bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet på produkterna. Vi ser att du kan arbeta både självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du trivs med att arbeta i team. Vi ser därför även att du är öppen, lyhörd gentemot dina kollegor och flexibel, då arbetsuppgifterna kan variera.
Vi ser det som ett krav att du har erfarenhet av att arbeta som maskinoperatör, processoperatör, montör eller ställare inom tillverkningsindustrin.
Vi ser också gärna att du som söker: - behärskar svenska i tal och skrift - har körkort och tillgång till bil - meriterande är truckkort - har jobbat med GMP tidigare
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7087582-1800637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9696729