Erfarna maskinister till pålkran, borrigg eller spontmaskin till Hercules G
Ncc Aktiebolag / Maskinförarjobb / Gävle Visa alla maskinförarjobb i Gävle
2026-07-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc Aktiebolag i Gävle
, Falun
, Uppsala
, Borlänge
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
På Hercules bygger vi grunden för morgondagens infrastruktur. Med en av Nordens mest omfattande maskinparker och några av branschens främsta specialister genomför vi komplexa grundläggningsprojekt över hela Sverige. Vår maskinpark omfattar bland annat borrmaskiner, pålkranar, stålpålemaskiner och annan specialutrustning för avancerade entreprenader.
Nu söker vi erfarna maskinförare runt om i landet som vill vara med och utveckla vår verksamhet och bidra i projekt där kompetens, säkerhet och kvalitet står i centrum.
Om rollen
Som maskinist hos Hercules får du arbeta i spännande och varierande grundläggningsprojekt. Du är specialiserad på pålkran, borrigg eller spontmaskin – eller behärskar flera av dessa maskintyper. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa säkra och hållbara konstruktioner i några av samhällets viktigaste infrastruktur-, industri-, hamn- och anläggningsprojekt.
Arbetet innebär ett stort eget ansvar där du planerar och genomför produktionen tillsammans med arbetsledning och kollegor på arbetsplatsen. Du blir en viktig del av ett specialistteam där erfarenhet, yrkesskicklighet och säkerhet värderas högt.
Vi söker dig som
Har dokumenterad kompetens och erfarenhet av att köra borrigg, pålkran eller spontmaskin.
Har god förståelse för grundläggnings- och anläggningsarbeten
Har erfarenhet av arbete i produktion och ute på projekt
Arbetar säkert, noggrant och ansvarstagande
Trivs med att samarbeta men också ta eget ansvar
Har B-körkort
Har relevanta utbildningar och certifieringar för rollen, exempelvis SAFE 1, SAFE 2.
Vi erbjuder
Arbete i några av branschens mest intressanta grundläggningsprojekt
Tillgång till en av Nordens mest omfattande maskinparker
Moderna maskiner och specialistutrustning
Erfarna och kompetenta kollegor
En arbetsplats där säkerhet och kvalitet alltid kommer först
Möjlighet att fortsätta utvecklas inom grundläggning och specialentreprenader
Konkurrenskraftiga villkor
Varför Hercules?
Hos oss får du inte bara köra maskin, du blir en del av ett företag som är ledande inom grundläggning och som tar sig an de projekt där kompetens och specialistkunskap gör skillnad. Vi kombinerar modern teknik, hög säkerhet och stark laganda för att leverera lösningar som bygger framtidens samhälle
Med semestern runt hörnet så kan återkoppling av din ansökan dröja längre än normalt. Vid frågor kontakta Johan Andersson Produktionschef, johan.andersson@hercules.se
eller Anna-Maria Olsson Bogehed HRBP anna-maria.olsson.bogehed@ncc.se
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC och Hercules drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa bygg- och grundläggningsprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Strömmavägen 2 (visa karta
)
803 09 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Anna-Maria Olsson Bogehed anna-maria.olsson.bogehed@ncc.se Jobbnummer
9996149