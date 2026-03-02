Erfarna manuella svetsare med minst 2 års erfarenhet
Kombi konsult Norrland AB / Svetsarjobb / Örnsköldsvik Visa alla svetsarjobb i Örnsköldsvik
2026-03-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kombi konsult Norrland AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Umeå
, Sundsvall
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Utföra manuell svetsning med MIG, MAG och TIG enligt tekniska ritningar och specifikationer
Arbeta med material som stål och rostfritt stål.
Utdrag ur belastningsregister kommer att efterfrågas.https://www.hkdest.se/verktygslada/varumarket/filmer/?playlist=36af2b1&video=e9a0e20Profil
DU VILL FLYTTA TILL ÖRNSKÖLDSVIKDina personliga egenskaper
• Samarbetsförmåga: Förmåga att arbeta effektivt i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
• Självgående: Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Strukturerad: Ordningsam och systematisk i sitt arbetssätt.
• Ansvarstagande: Högt ansvarstagande och noggrannhet i utförandet av arbetsuppgifter.Utbildningsbakgrund
• Gymnasieutbildning och gärna utbildning som svetsare eller motsvarande praktisk kunskapKompetenser
• Erfarenhet: Minst 2 års erfarenhet av manuell svetsning med MIG, MAG och TIG.
• Materialkännedom: Gedigen kunskap om stål och rostfritt stål.
• Ritningsläsning: Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar.
• Språk: Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Svetslicenser: Innehav av giltiga licenser för MIG, MAG och TIG-svetsning.
• Grundläggande datorvana för att kunna utföra arbetsuppgifter som avrapportering av kort, ta ut miljödatablad och arbetsinstruktioner.Om företagetOm företaget
Kombi Konsult är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kombi konsult Norrland AB
(org.nr 559338-6708), https://kombikonsult.se/ Jobbnummer
9770789