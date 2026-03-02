Erfarna manuella svetsare med minst 2 års erfarenhet

Kombi konsult Norrland AB / Svetsarjobb / Örnsköldsvik
2026-03-02


Publiceringsdatum
2026-03-02

Arbetsuppgifter
Utföra manuell svetsning med MIG, MAG och TIG enligt tekniska ritningar och specifikationer
Arbeta med material som stål och rostfritt stål.

Utdrag ur belastningsregister kommer att efterfrågas.

Profil
DU VILL FLYTTA TILL ÖRNSKÖLDSVIK

Dina personliga egenskaper
• Samarbetsförmåga: Förmåga att arbeta effektivt i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
• Självgående: Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Strukturerad: Ordningsam och systematisk i sitt arbetssätt.
• Ansvarstagande: Högt ansvarstagande och noggrannhet i utförandet av arbetsuppgifter.

Utbildningsbakgrund
• Gymnasieutbildning och gärna utbildning som svetsare eller motsvarande praktisk kunskap

Kompetenser
• Erfarenhet: Minst 2 års erfarenhet av manuell svetsning med MIG, MAG och TIG.
• Materialkännedom: Gedigen kunskap om stål och rostfritt stål.
• Ritningsläsning: Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar.
• Språk: Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Meriterande
• Svetslicenser: Innehav av giltiga licenser för MIG, MAG och TIG-svetsning.
• Grundläggande datorvana för att kunna utföra arbetsuppgifter som avrapportering av kort, ta ut miljödatablad och arbetsinstruktioner.

Om företaget
Kombi Konsult är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2169".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kombi konsult Norrland AB (org.nr 559338-6708), https://kombikonsult.se/

Jobbnummer
9770789

