Erfarna lagermedarbetare sökes till läkemedelslager i Södertälje
2026-01-31
Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare är du en viktig del av verksamheten där du säkerställer kvalitet och bidrar till att kunden kan känna sig trygg med produkten. Du ansvarar för lagerhantering, materialflöden, in- och utleveranser samt hantering av utrustning och system. Du utför även enklare underhåll och dokumenterar dina löpande arbetsmoment. Uppföljning och problemlösning sker med stöd av Lean-verktyg. Arbetet innebär förberedelser inför nya flöden, övervakning av pågående aktiviteter samt avslutande åtgärder såsom inventering och rengöring.
Allt arbete är standardiserat och innefattar ett aktivt arbete med ständiga förbättringar. Arbetet sker enligt skriftliga instruktioner (SOP) och följer GMP (Good Manufacturing Practice).
Företaget är i drift dygnet runt och arbetet sker i skift.Profil
Du som söker besitter följande:
• Gymnasiekompetens alternativt relevant arbetslivserfarenhet. (erfarenhet från lager och logistik)
• Meriterande är studier på Mälardalens tekniska gymnasium, MTG.
• Minst två års arbetslivserfarenhet är önskvärt. Gärna inom lager och logistik, särskilt inom läkemedelsbranschen
• Krav på mycket goda kunskaper i både tal, skrift och läsförståelse i det svenska språket. (Test kommer att genomföras)
• Krav på att kunna arbeta alla typer av skift
• Erfarenhet av att dokumentera, t ex avvikelserapportering, vana att arbeta med protokoll, recept, loggböcker eller liknade (ett dokumentationstest kommer att genomföras vid intervjutillfället)
• Dokumenterat god systemvana, t ex SAP eller motsvarande är meriterande
• Erfarenhet av GMP och LEAN är meriterande.
• Krav på truckkort och gärna erfarenhet av truckkörning
Vi tror att du som person är noggrann, strukturerad, självständig och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att arbeta i en föränderlig verksamhet och är duktig på att anpassa dig efter ändrade förutsättningar.
Sök idag då vi rekryterar löpande och platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagOm företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Aditro Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på aditrologistics.se
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
