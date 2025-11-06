Erfarna konsulter till uppdrag inom bank och finans i Malmö
Arbetsbeskrivning Vi på Amendo vill stärka vårt redan etablerade nätverk av erfarna konsulter och specialister inom bank och finans i Malmöregionen. Vi söker dig som vill komma i kontakt med oss för framtida uppdrag och samarbeten med några av branschens mest välkända aktörer - från storbanker och kapitalförvaltare till finansiella bolag i tillväxt.
Våra uppdrag spänner över många områden, bland annat Treasury, kapitalförvaltning, risk, AML/KYC, compliance, kredit, hållbar finansiering och private banking. Gemensamt för dem alla är att de erbjuder stimulerande miljöer där du får bidra med din kompetens och erfarenhet.
Kvalifikationer och egenskaper Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har några års erfarenhet inom bank och finans och som trivs i roller där ansvar, kvalitet och professionalism står i fokus. Du har en stark förståelse för branschen, gillar att samarbeta med andra kunniga kollegor och är intresserad av att vara en del av ett nätverk där spännande möjligheter dyker upp löpande.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, engagerad och stöttande arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du får även en branschkunnig och närvarande Talent Consultant Manager som du alltid kan vända dig till.
Som konsult går du ut på uppdrag hos våra kunder och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver stötta upp verksamheten med erfaren kompetens. Våra konsultuppdrag kan vara både längre och kortare - och ibland finns även möjligheten att bli överrekryterad till kundföretaget.
Att arbeta som konsult ger dig möjligheten att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag och branscher. Du har ofta en mer flexibel arbetsbeskrivning med möjlighet till nya utmaningar och uppgifter. Det gör att du ständigt utvecklar din kompetens, erfarenhet samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som vår konsultkollega får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag och ta del av fina erbjudanden samt rabatter på olika tjänster och varor.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanning och rekrytering med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech.
Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Acquisition Manager Mathilda Carlbom på mathilda.carlbom@amendo.se
eller Talent Recruitment and Business Manager Emelie Nordblad emelie.nordblad@amendo.se
