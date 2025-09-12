Erfarna jurister till myndighet i Stockholm
Nu söker vi för konsultuppdrag hos en myndighet två (2) erfarna Jurister.
• Omfattning: heltid 100%
• Start: Så snart som möjligt.
• Längd: 2026-06-01, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund, eventuellt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.
Viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med beställande chef.
Myndigheten söker två kvalificerade jurister för förstärkning i arbetet med ett regeringsuppdrag och annat arbete inom ramen för implementering av ny lagstiftning. I uppdraget ingår att bistå ansvarig i framtagande av underlag till regeringskansliet, beredning av beslutsunderlag och samordning av det löpande arbetet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget kräver hög analytisk förmåga och flerårig erfarenhet av arbete med regeringsuppdrag eller motsvarande, arbete vid regeringskansliet eller av uppdrag som har inneburit departementskontakter.
Det krävs god förmåga att utrycka sig skriftligt och muntligt på svenska. Uppdraget ställer krav på egenskaper så som att vara kommunikativ, ha mycket god samarbetsförmåga och prestigelöshet. Efterfrågade jurister är strukturerade, organiserade och planerar sitt arbete väl samt levererar med god kvalitet enligt tidplan. Vidare har juristerna en förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa frågeställningar som ställer krav på strategiskt tänkande och helhetssyn och kan omsätta detta i väl underbyggda och tydliga underlag.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen så behöver du uppfylla nedan kriterier:
Obligatoriska krav
• Svensk juristexamen eller motsvarande som myndigheten kan bedöma som likvärdigt.
• Flerårig erfarenhet av arbete med regeringsuppdrag eller motsvarande, arbete vid regeringskansliet eller av uppdrag som har inneburit departementskontakter
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Krav på CV
Det ska tydligt framgå av ditt CV att du uppfyller ovan kriterier och ställda krav på kompetens och erfarenhet.
Meriterande:
• Genomförd notarietjänst.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa in på dig?
Då skall du såklart söka rollen som en av de två (2) jurister som myndigheten tar in för detta uppdrag.
Du ansöker via länken i annonsen.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
