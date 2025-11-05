Erfarna jurister till Försäkringskassan i Stockholm
2025-11-05
Nu söker vi för konsultuppdrag hos en myndighet tre (3) erfarna Jurister.
• Omfattning: heltid 100%
• Start: Så snart som möjligt.
• Längd: 2 månader, eventuellt längre
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund
Viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med beställande chef.
Inom Försäkringskassan finns avdelningen Gemensamma försäkringsfrågor (GF).
Inom GF handlägger vi ärendeslag samt utvecklar funktioner och tjänster som är gemensamma och grundläggande för alla försäkringsförmåner. Vi har en samlad kompetens inom de specifika ärendeslagen och driver utveckling av tjänster. Det skapar värde för enskilda, staten och Försäkringskassan i form av en enhetlig och rättssäker hantering samt att myndighetens resurser används på ett effektivt sätt. Verksamhetsområdena inom GF är Försäkringstillhörighet och kundmöte, Kontroll, Sjukpenninggrundande inkomst, Betalning och återbetalning samt rättsligt stöd.
GF behöver nu tillfällig förstärkning av jurister för att ge rättsligt stöd till avdelningens verksamhetsområden.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifterna innebär att genomföra utredningar med juridisk inriktning enligt Försäkringskassans styrande och stödjande dokument samt andra rättsliga krav. Det kan även innebära att följa rättsutvecklingen och bistå med rådgivning på för området gällande rätt samt andra närliggande arbetsuppgifter efter behov. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen så behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Jur. kand., juristexamen eller likvärdig utbildning
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som jurist
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
För att lyckas i uppdraget ser vi att konsulterna behöver ha kompetens och erfarenhet inom följande områden:
• Allmän förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt
• Dataskydd och informationsförvaltning
• Offentlighet- och sekretess
• Socialförsäkringsrätt (nationell rätt och EU-rätt)
• Civilrätt
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa in på dig?
Då skall du såklart söka rollen som en av de tre jurister som myndigheten tar in för detta uppdrag.
Du ansöker via länken i annonsen.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
