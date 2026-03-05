Erfarna jurister sökes till Stockholmskontoret
2026-03-05
Vi letar efter en kandidat/jurist med svensk juristexamen som har ett brinnande intresse för migrationsrätt. Erfarenhet av att ha arbetat inom något av byråns verksamhetsområdena är ett krav. Du bör kunna uttrycka dig flytande på både svenska och engelska, både i skrift och tal.
Du bör vara noggrann, ambitiös och ha hög integritet.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på domstol eller myndighet, samt om du har handlagt egna mål/förordnanden. Goda språkkunskaper utöver svenska och engelska är också en fördel.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att ha daglig kontakt med både företag och privatpersoner, samt individer från både Sverige och utomlands som vänder sig till dig med olika juridiska frågor.
En vänlig, trevlig och korrekt attityd gentemot klienter är av yttersta vikt.
Urval sker löpande och tillträde sker snarast eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
