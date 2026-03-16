Erfarna innesäljare av hälsokost sökes med start omgående!
Vi söker nu fler drivna och erfarna telefonförsäljare som vill vara med och hjälpa privatpersoner att hitta det bästa hälsokost valet för just dem!
För oss är försäljning ett hantverk där hög volym och hög kvalitet alltid går hand i hand. Nu expanderar vi och söker dig som vill jobba med en stor etablerad produkt, tjäna bra pengar och växa tillsammans med oss.
Är du driven, målinriktad och vill jobba med kunden i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Rollen:
Rådgivning med resultat i fokus.
Som säljare hos oss arbetar du uteslutande med kunden i fokus.
Din uppgift är att:
Kontakta privatpersoner för att erbjuda och sälja hälsokost.
Använda våra välarbetade manus som grund, men alltid leverera med din egen personlighet och känsla.
Arbeta mot individuella och teambaserade mål.
Vem är du?
Vi söker inte vem som helst. Vi söker dig som ser försäljning som ett yrke och som har disciplinen att prestera på topp.
Erfarenhet:
Du har minst 1 års erfarenhet av telefonförsäljning och. Har du tidigare sålt hälsokost är det ett stort plus.
Kvalitetsmedveten: Du vet att nyckeln till framgång ligger i att kombinera aktivitet med noggrannhet. Kvalitet är A&O i allt vårt arbete.
Du pratar flytande och vårdad svenska.
Driven, Du vill utvecklas, älskar att tävla och triggas av att nå uppsatta mål.
Vad vi erbjuder dig:
Ett generöst provisionssystem utan tak.
Full flexibilitet: Kontoret eller distansarbete. Jobba var du vill, så länge du levererar resultat.
Coachning i världsklass: Daglig feedback och stöd för att du ska bli den bästa versionen av dig själv.
Karriärvägar: För rätt person finns stora möjligheter att avancera till andra projekt inom bolaget.
Är du den vi letar efter?
Vi anställer bara säljare med rätt inställning, erfarenhet och yrkesstolthet. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail eller hemsida
E-post: rekrytering@talktell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hälsokost". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talktell AB
(org.nr 559522-7546), http://www.talktell.se
Björkhemsvägen 15B (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9800733