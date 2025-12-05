Erfarna ingenjörer till fastighets- och gatukontoret i Malmö stad
2025-12-05
Vill du vara med och utveckla Malmö? Hos oss arbetar du i en trygg organisation som präglas av engagemang, respekt och kreativitet, där vi tar ansvar för helheten och arbetar långsiktigt för en hållbar stad. Här får du stort eget ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad, våra projekt lämnar synliga avtryck i stadsmiljön. Vi söker nu tre projektledare och en projekteringsledare som vill vara med och forma framtidens Malmö.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker fyra medarbetare till Stadsutvecklingsavdelningen för arbete med mark- och anläggningsprojekt. En projektledare till Exploateringsenheten, två projektledare till Mobilitetsenheten samt en projekteringsledare till Mobilitet. Rollerna har liknande krav och innebär arbete med projektering och utbyggnad av gator och offentliga rum, men med olika fokus beroende på enhet och skede i processen.
Samtliga roller innebär att du bidrar genom hela processen, från förstudie till färdig anläggning, med tyngdpunkt på genomförandeskedet dvs projektering och entreprenader. Du arbetar nära interna och externa aktörer, driver och följer upp kvalitet, tid, resurser, risker och ekonomi utifrån beslutade mål. Vanliga arbetsuppgifter är att planera och driva projekt, medverka i upphandlingar, ta fram beslutsunderlag, samarbeta med konsulter och entreprenörer samt leda eller delta i projektgrupper.
1. Projektledare - Exploateringsenheten
Här leder du projekt i både bebyggd stad och utvecklingsområden. Du driver processen från idé till färdig anläggning och säkerställer att
detaljplanens intentioner för allmän platsmark genomförs, med ett helhetsperspektiv på Malmös stadsutveckling
2. Projektledare - Mobilitetsenheten
Här leder du projekt från idé till färdigställande och arbetar främst i befintlig stadsmiljö.
3. Projekteringsledare - Mobilitetsenheten
Här leder du upphandlad konsult genom projekteringsskedet, samordnar interna specialister och säkerställer att kompletta
förfrågningsunderlag tas fram. Du rapporterar till projektledaren och deltar även i entreprenadfasen. Exempel på arbetsuppgifter är att leda projekteringsarbetet, delta i upphandlingar, upprätta uppdragsbeskrivningar, samordna konsulter och interna kompetenser samt säkerställa att handlingar håller rätt kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en civilingenjör- eller ingenjörsexamen med inriktning väg och vatten, samhällsbyggnad eller en annan utbildning som vi bedömer likvärdig för tjänsten.
Förutom krav på utbildning enligt ovan så ska du ha:
• Minst tre års erfarenhet av arbete som projektledare och/eller projekteringsledare och/eller byggledare inom mark- och anläggningsprojekt.
• Goda kunskaper om AMA
• Erfarenhet av att läsa och tolka ritningar.
Det är meriterande om du utöver kraven ovan har:
• Arbetat enligt Malmö stads projekteringsanvisningar Teknisk handbok
• Grundläggande kunskap om LOU
• Tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet.
Rollen innebär många interna och externa kontaktytor, vilket gör att du behöver kommunicera tydligt och ha lätt för att skapa välfungerande samarbeten och nätverk. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera och prioritera, samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad när nya förutsättningar och situationer uppstår. Du har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt, håller givna tidsramar och behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Stadsutvecklingsavdelningens uppdrag är att planera och bygga staden utifrån en helhetssyn på stadsutveckling. Vi utvecklar stadens mark och infrastruktur genom att planera och bygga för ett växande Malmö.
På Exploateringsenheten arbetar ingenjörer, exploateringsingenjörer och landskapsarkitekter tillsammans i projekt, där vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark, så väl som planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden. Enheten arbetar med hela stadsutvecklingsprocessen från detaljplan till färdigbesiktigad gata, park, torg eller andra delar av stadsrummet.
På Mobilitetsenheten arbetar ingenjörer, trafikplanerare och specialister tillsammans för att planera, utveckla och bygga staden med fokus på hållbar mobilitet. Enhetens två Infrastruktursektioner ansvarar för att driva investeringsprojekt med målet att säkerställa att stadens infrastruktur möter de behoven i en hållbar stad. Vi arbetar både i större projekt där vi hanterar hela gaturummet från fasad till fasad och med enklare snabba åtgärder.
Fastighets- och gatukontoret är en bred och varierad organisation med många yrkesroller och uppdrag. För att lyckas tillsammans arbetar förvaltningen med Utvecklande medarbetarskap som är en permanent satsning för att bibehålla en gemensam riktning och grund för samarbete, ansvarstagande och utveckling - oavsett roll eller funktion. I det här arbetet bidrar alla anställda med att dela med sig av sin kunskap, sina erfarenheter och aktivt arbeta för goda samarbeten inom förvaltningen och med externa parter. På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 4
Tillträde: snarast, enligt överenskommelse
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
