Erfarna industrimedarbetare till tillverkningsindustri

2026-01-21
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
, Finspång
, Eskilstuna
, Norrköping
, Kungsör
eller i hela Sverige
Uppdraget
Vi söker nu erfarna industriprofiler i Katrineholm med omnejd till kundföretag inom tillverkningsindustri. Uppdragen kräver dokumenterad erfarenhet och lämpar sig inte för juniora kandidater eller långa upplärningsperioder.
Rekryteringen avser flera uppdrag hos olika industrikunder inom tillverkningsindustrin. Placering och inriktning matchas utifrån kandidatens erfarenhet och kompetens.
Roller
CNC-operatör - Fräs & Svarv

Dina arbetsuppgifter
Självständig körning av CNC-fräs och/eller CNC-svarv
Rigga, ställa och justera verktyg och fixturer
Bearbetning i små till medelstora serier
Arbeta efter ritningar, CAM-underlag och arbetsberedning
Utföra egenkontroller och kvalitetsmätningKvalifikationer
Flera års dokumenterad erfarenhet som CNC-operatör inom fräs och/eller svarv
Mycket god förståelse för toleranser, skärdata och material
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya detaljer och köra självständigt
SvetsareDina arbetsuppgifter
Manuell svetsning av komponenter i stål och rostfritt
Arbeta efter ritningar och tekniska underlag
Tillverkning i små och medelstora serierKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av industriell svetsning
God kunskap inom uppspänning, mätteknik och ritningsläsning
God vana av ritningsläsning
MontörDina arbetsuppgifter
Mekaniskt slutmontage enligt ritning och instruktion
Justering, anpassning och funktionskontroller
Samarbete med produktion och kvalitetKvalifikationer
Flera års erfarenhet av mekaniskt montage
Mycket god ritningsförståelse
Självständig, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
MätteknikerDina arbetsuppgifter
Mätning och kvalitetssäkring av producerade detaljer
Arbete med CMM och manuella mätdon
Dokumentation och hantering av avvikelserKvalifikationer
Erfarenhet av industriell mätteknik
Vana vid toleransbedömning och tekniska ritningar
Förmåga att arbeta självständigt med minimal introduktion
Vem du är
Relevant och dokumenterad erfarenhet inom aktuell roll
Snabblärd med förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsmoment
Stort tekniskt intresse och engagemang för industriellt arbete
Flytande svenska i tal och skrift
Ansvarstagande med hög arbetsmoral
Pålitlig och noggrann med fokus på kvalitet och säkerhet
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
