Erfarna industrimedarbetare till tillverkningsindustri

Libera i Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Katrineholm
2026-01-21


Uppdraget
Vi söker nu erfarna industriprofiler i Katrineholm med omnejd till kundföretag inom tillverkningsindustri. Uppdragen kräver dokumenterad erfarenhet och lämpar sig inte för juniora kandidater eller långa upplärningsperioder.
Rekryteringen avser flera uppdrag hos olika industrikunder inom tillverkningsindustrin. Placering och inriktning matchas utifrån kandidatens erfarenhet och kompetens.
Roller
CNC-operatör - Fräs & Svarv

Publiceringsdatum
2026-01-21

Dina arbetsuppgifter
Självständig körning av CNC-fräs och/eller CNC-svarv

Rigga, ställa och justera verktyg och fixturer

Bearbetning i små till medelstora serier

Arbeta efter ritningar, CAM-underlag och arbetsberedning

Utföra egenkontroller och kvalitetsmätning

Kvalifikationer
Flera års dokumenterad erfarenhet som CNC-operatör inom fräs och/eller svarv

Mycket god förståelse för toleranser, skärdata och material

Förmåga att snabbt sätta sig in i nya detaljer och köra självständigt

Svetsare

Dina arbetsuppgifter
Manuell svetsning av komponenter i stål och rostfritt

Arbeta efter ritningar och tekniska underlag

Tillverkning i små och medelstora serier

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av industriell svetsning

God kunskap inom uppspänning, mätteknik och ritningsläsning

God vana av ritningsläsning

Montör

Dina arbetsuppgifter
Mekaniskt slutmontage enligt ritning och instruktion

Justering, anpassning och funktionskontroller

Samarbete med produktion och kvalitet

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av mekaniskt montage

Mycket god ritningsförståelse

Självständig, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten

Mättekniker

Dina arbetsuppgifter
Mätning och kvalitetssäkring av producerade detaljer

Arbete med CMM och manuella mätdon

Dokumentation och hantering av avvikelser

Kvalifikationer
Erfarenhet av industriell mätteknik

Vana vid toleransbedömning och tekniska ritningar

Förmåga att arbeta självständigt med minimal introduktion

Vem du är

Relevant och dokumenterad erfarenhet inom aktuell roll

Snabblärd med förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsmoment

Stort tekniskt intresse och engagemang för industriellt arbete

Flytande svenska i tal och skrift

Ansvarstagande med hög arbetsmoral

Pålitlig och noggrann med fokus på kvalitet och säkerhet

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7081458-1801225".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Smedbygatan 2 (visa karta)
603 61  NORRKÖPING

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9697438

