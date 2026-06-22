Erfarna handläggare till enhet för civila samhället
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2026-06-22
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Om jobbet
Vill du bidra till att skapa bättre förutsättningar för det civila samhället i utvecklingsländer? Är du intresserad av att stärka det civila samhället i en tid av förändring? På Sida får du använda din kompetens till att göra skillnad för människor.
Vi söker nu flera handläggare Om jobbet
Som handläggare på en av CSO-enheterna är du del av en dynamisk grupp av kollegor som hanterar stöd till civilsamhällesorganisationer. Du kommer bland annat att granska och bedöma ansökningar, förbereda beslutsunderlag, göra uppföljningar av projekt, samt föra dialog med olika aktörer inom biståndet. Verksamheten inkluderar stöd via både svenska och internationella civilsamhällesorganisationer och direktstöd till civila samhället i utvecklingsländer. Genom ditt arbete bidrar du till att främja demokrati, mänskliga rättigheter, och mänsklig säkerhet, och att stärka organisationers kapacitet och förutsättningar. Du kommer även att delta i och bidra till enhetens lärande och metodutveckling.
Du arbetar på Sidas kontor i Rissne Sundbyberg. Tjänsten är placerad på den Globala avdelningen som samlar global strategi- och insatshantering och arbetar utifrån Sidas olika tematiska områden.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handlägga insatser inklusive bedömning av ansökningar, uppföljning och analys av insatser och dialog med samarbetspartners
Använda och utveckla relevanta metoder och arbetssätt för att stödja civilsamhället inklusive partners kapacitetsutveckling, resultatstyrning och biståndseffektivitet.
Ta fram underlag och föra dialog på olika nivåer och med olika aktörer, däribland andra givare.
Samordna grupper och processer på enheten.
Vid behov ansvara för kontakter med interna och externa aktörer, till exempel utlandsmyndigheter och UD liksom näringslivet och forskarsamhället
I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Akademisk examen inom samhällsvetenskap, ekonomi eller närliggande område.
Språk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Mångårig dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, inklusive erfarenhet av arbete i utvecklingsländer
Dokumenterad erfarenhet av handläggning inom utvecklingssamarbete, inklusive arbete med budget och ekonomisk rapportering.
Dokumenterad erfarenhet av arbete från eller med civilsamhällesorganisationer.
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Bidra till nytänkande och innovation
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
För denna roll är det meriterande om du
Erfarenhet av handläggning av stöd till aktörer i svåra kontexter
Erfarenhet av policy och metodutveckling som rör civilsamhället och civilsamhällesstöd
Erfarenhet av arbete inom frågor som rör demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, fri marknad och äganderätt, ansvarsutkrävande, tolerans, antikorruption och/eller fred och säkerhet fri marknad, äganderätt och handel.
Erfarenhet av innovativa insatser inom utvecklingssamarbetet.
Bred erfarenhet av arbete på myndighet, privata eller multilaterala aktörer.
Språkkunskaper i franska, spanska, arabiska eller andra språk som är relevanta för Sida
Bra att veta
Befattningarna avser tillsvidareanställningar med tillträde i augusti 2026. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 132/26
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Susanna Nyström 08-698 51 86
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : mailto:saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: mailto:st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. https://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida/anstallningsprocessen/
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan två kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländerhttps://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9971696