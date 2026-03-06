Erfarna fastighetskötare som vill jobba extra vid behov

Man måste Må AB / Fastighetsskötarjobb / Linköping
2026-03-06


Visa alla fastighetsskötarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Man måste Må AB i Linköping, Mjölby, Finspång, Motala, Norrköping eller i hela Sverige

Är du intresserad av ett extrajobb där du får arbeta med grönyte-och fastighetsskötsel? Då ska du söka dig till oss. Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid behov.
Som fastighetsskötare arbetar du med grönyte-och fastighetsskötsel av olika slag. Du arbetar ute hos våra kunder och ansvarar för att det är helt, snyggt och tryggt i våra bostadsområden. Arbetet är varierande och du behöver vara självgående.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• B-körkort
• För att kunna bemöta våra kunder på ett bra sätt är det viktigt att du behärskar det svenska språket.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög service- och ansvarskänsla och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är duktig på att hålla kunden i fokus, lyssna av deras behov och uppfylla deras förväntningar. Du tar egna initiativ.
Rekrytering sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@avioto.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fastighetskötare extra".

Arbetsgivare
Man måste Må AB (org.nr 559130-2244)
Garnisonvägen 20 (visa karta)
587 50  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Avioto Consulting

Jobbnummer
9781380

Prenumerera på jobb från Man måste Må AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Man måste Må AB: