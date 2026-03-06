Erfarna fastighetskötare som vill jobba extra vid behov
2026-03-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du intresserad av ett extrajobb där du får arbeta med grönyte-och fastighetsskötsel? Då ska du söka dig till oss. Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid behov.
Som fastighetsskötare arbetar du med grönyte-och fastighetsskötsel av olika slag. Du arbetar ute hos våra kunder och ansvarar för att det är helt, snyggt och tryggt i våra bostadsområden. Arbetet är varierande och du behöver vara självgående.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• B-körkort
• För att kunna bemöta våra kunder på ett bra sätt är det viktigt att du behärskar det svenska språket.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög service- och ansvarskänsla och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är duktig på att hålla kunden i fokus, lyssna av deras behov och uppfylla deras förväntningar. Du tar egna initiativ.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@avioto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fastighetskötare extra". Arbetsgivare Man måste Må AB
(org.nr 559130-2244)
Garnisonvägen 20 (visa karta
)
587 50 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avioto Consulting Jobbnummer
9781380