Erfarna CNC-operatörer, se hit för jobb hos välkänt företag
Jovi Konsult AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2025-12-12
Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren CNC-operatör som har arbetat med svarvning, fräsning. Som CNC-operatör kommer du att använda din expertis för att programmera, ställa in och övervaka flera CNC-maskiner för att producera exakta komponenter enligt specifikationer. Ditt ansvar inkluderar:
Programmering och optimering av CNC-maskiner för att säkerställa effektiv produktion.
Övervakning av maskinens verksamhet och säkerställande av att alla komponenter uppfyller kvalitetsstandarder.
Utföra regelbundet underhåll och felsökning av maskinerna för att minimera driftstopp.
Samarbeta med produktions- och ingenjörsteam för att implementera förbättringar i produktionsprocessen.
Du kommer vid maskinerna arbeta med svarv och fräs. Bakgrund
Vi söker dig som har betydande erfarenhet inom NC samt CNC-bearbetningsområdet och som snabbt kan anpassa sig till vår produktionsmiljö. Dina kvalifikationer inkluderar:
Bevisad erfarenhet av CNC-svarvning, fräsning och programmering.
Kunskap om CNC-programmeringsverktyg och -språk.
Stark förståelse för tekniska ritningar och förmågan att omvandla dem till fungerande komponenter.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som person är:
Driven och har en stark motivation för att uppnå och överträffa produktionsmål.
Självständig med förmågan att arbeta utan ständig tillsyn och fatta beslut på egen hand.
Ansvarsfull och medveten om vikten av noggrannhet och säkerhet i arbetet.
Om företaget Företaget är ledande aktör i sin bransch.
Urval Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen att bli en del av vårt team!
