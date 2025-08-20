Erfarna CE-chaufförer sökes till WFS omgående!
2025-08-20
Är du en erfaren CE-chaufför som söker nästa utmaning? Just nu söker WFS (Worldwide Flight Services) engagerade och ansvarstagande chaufförer för framtida uppdrag på heltid.
WFS är en ledande aktör inom flygfrakt och logistik och verkar inom ett säkerhetsklassat område på Arlanda, vilket innebär att du måste kunna uppvisa dokumentation som styrker samtliga sysselsättningar de senaste fem åren. En omfattande bakgrundskontroll är en förutsättning för att kunna arbeta på området. Som chaufför hos dem behöver man vara okej med att hantera olika typer av gods.
Arbetstiderna kan variera något, men det rör sig om kortare lokala körningar där du startar och avslutar dagen på terminalen. Du behöver kunna jobba varannan vecka dagtid, varannan vecka kvällstid. Vissa helger förekommer.
Tjänsten tillsätts löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Det här är en fantastisk möjlighet att bli en del av ett globalt logistikföretag med hög säkerhetsstandard och professionell arbetsmiljö. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rätt person blir anställd direkt av WFS.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
• Giltigt CE-körkort och minst 1 års erfarenhet av att köra tunglastbil med släp.
• YKB
• ADR-intyg (grund)
• Anmärkningsfritt belastningsregister (kontrolleras i rekryteringsprocessen)
• Möjlighet att uppvisa intyg över alla sysselsättningar de senaste 5 åren
Det är även meriterande om du uppfyller nedan:
• Erfarenhet av att hantera farligt gods
• Truckkort A+B
• God lokalkännedom i Stockholmsområdet
• Flexibilitet, god servicekänsla och förmåga att arbeta självständigt
Vi söker dig som är driven, pålitlig och trivs med ett fysiskt aktivt arbete. Du brinner för chaufförsyrket och har ett högt säkerhetsmedvetande.
OM FÖRETAGET
