Erfarna byggprojektledare inom anläggning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.
Välkommen till oss
Vi söker nu flertalet erfarna byggprojektledare med mångårig erfarenhet av anläggningsprojekt. Hos oss får du arbeta med hållbar stadsutveckling och utveckla efterfrågade nya områden i vår huvudstad. Här finns det möjlighet att vara med och forma morgondagens Stockholm i både mindre och större stadsutvecklingsprojekt. Exempel på projekt vi driver är Solvallastaden, Riksby, Nordens bästa lekplats i Järva och Kista Äng.
Rollen som byggprojektledare är en nyckelbefattning i vår organisation och erbjuder en rad spännande utmaningar och unika möjligheter att arbeta strategiskt med hållbar och innovativ stadsutveckling, från idé till genomförande.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag och en arbetsplats där du kommer att få ta mycket eget ansvar, samtidigt som stöd finns hos många erfarna och kunniga kollegor. Här får du vara med och förvalta och utveckla Stockholm genom byggande så att staden blir attraktiv för besökare, boende och arbetande. Vi har ett kreativt och inkluderande arbetsklimat och ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal, tjänstepension och ett förmånspaket med bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, semesterväxling och förmånlig föräldraledighet. Hos oss har du en flexibel arbetstid och möjlighet att delvis arbeta hemifrån när arbetet tillåter.
Läs mer om Stockholms stads förmåner: https://jobba.stockholm/formaner
Läs mer om Stockholms stad som arbetsgivare: https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar
staden/staden-som-arbetsgivare
Din roll
I rollen som byggprojektledare ansvarar du för utveckling och byggnation av allmän platsmark inom våra exploateringsprojekt. I projekten ingår exploatering av kvartersmark samt relaterade investeringar på allmän plats.
Du har budget- och resursansvar inom ramen för delprojektet allmän plats och du ansvarar även för att driva delprojektet enligt kontorets processer, kommunens riktlinjer och giltiga lagar. Vidare deltar du i exploateringsprojektets alla skeden, från initiering av projekt till färdigt resultat. Rollen varierar från att vara kravställare av genomförbarheten i tidiga skeden till att handla upp, leda konsulter och att styra genomförandet av entreprenader.
Dina arbetsuppgifter innebär även att:
• ansvara för omfattning, kvalitet, ekonomi och tid i delprojektet allmän platsmark
• säkerställa projektens genomförbarhet i tidiga skeden
• ansvara för strategiska avvägningar och ställningstaganden i genomförandefrågor inklusive skedesplanering, bygglogistik och produktionsfrågor
• kontinuerligt förbättra och effektivisera projektets arbete
• överlämna delprojekt till mottagarorganisationer i projektets senare skeden.
Din kompetens och erfarenhet
Nu söker vi dig som är en driven och erfaren byggprojektledare med god projektledningsförmåga och erfarenhet av anläggningsbranschen. För rollen som byggprojektledare krävs minst 7 års relevant erfarenhet inom/från:
• uppdrag som platschef, entreprenör, konsult, beställare eller andra relevanta projektledarpositioner i större anläggningsprojekt.
• infrastrukturprojekt, mark och anläggning samt av att leda anläggningsprojekt i exploateringsområden i samverkan med exploateringsingenjörer
• att leda samt delta i projektering och framtagande av handlingar
• eget budgetansvar
• goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
För tjänsten krävs teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
Det är meriterande om du har:
• lång erfarenhet av exploateringsprojekt inom kommunal verksamhet
• erfarenhet av att ha arbetat i tidiga skeden av exploateringsprojekt, det vill säga innan och i detaljplaneprocessen.Publiceringsdatum2026-04-21Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kommunicera, samarbeta och skapa goda relationer. För att du ska trivas och lyckas i rollen ska du ha ett stort intresse för stadsutveckling. Det krävs att du som ledare är trygg och engagerad med ett gott omdöme.
Du behöver också vara en utpräglad problemlösare med ett flexibelt förhållningssätt där du kan omprioritera i arbetet när behov och förutsättningar förändras för att nå resultat. Du behöver även ha god förmåga att planera och styra ditt arbete självständigt.
Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.
Information om ansökan
Sista ansökningsdag är den 24:e maj 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så vi kan komma att kalla på intervjuer före sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, personlighets - och färdighetstester, samt referenstagning. Denna rekrytering kan komma att säkerhetsprövas. För frågor om rollen, vänligen kontakta Elin Öman, enhetschef för Byggprojektledning väst, på elin.oman@stockholm.se
, eller Jan Åke Wård, enhetschef för Byggprojektledning öst, på jan.ake.ward@stockholm.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund. Så ansöker du
