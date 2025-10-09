Erfarna bygglovshandläggare till Stockholm stad.
Nu söker vi erfarna bygglovshandläggare för konsultuppdrag.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 2026-03-31, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund Stockholm stad.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis
• Planera och följa upp ärenden
• Utreda, granska och handlägga ärenden inom bygglov
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• God erfarenhet av att självständigt arbeta som bygglovshandläggare och med minst tre års erfarenhet av bygglovshandläggning.
• Dokumenterat kunskap om Förvaltningslagen samt PBL.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Relevant utbildning för genomförande av uppdraget. Beställaren förbehåller sig rätten att bedöma vad som kan anses som relevant utbildning.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar dig och du har erfarenheten?
Då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
OBS- kort ansökningstid!
