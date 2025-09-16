Erfarna betongarbetare för omgående anställning!
2025-09-16
Vi söker dig som har erfarenhet och som kommer ifrån bygg & entreprenad världen med betoning mot betong.
Vi ser framför allt att du är strukturerad i ditt arbetssätt, tycker om att arbeta metodiskt med säkerhet och kvalitet i fokus.
Det är också viktigt att du är tydlig i din kommunikation och kan kommunicera med olika människor på ett bra sätt.
Främsta arbetsuppgifter:
• Tillverkning av betong till produktionen
• Div. provtagning med tillhörande dokumentation
• Daglig rengöring, underhåll och viss service av produktionsutrustningen
Profil
Är du en effektiv och driven person med ett högt säkerhetstänk? Vill du vara med och forma framtidens byggnader? Vi söker nu en erfaren betongarbetare till vårt växande team inom betongproduktion. Företaget levererar både färdiga system och skräddarsydda lösningar för flerbostadshus, villor, industri och kontor, lantbruk samt offentliga miljöer - alltid med kundens behov och önskemål i fokus.
Vi ser att du som söker har god fysik, är noggrann och har en positiv inställning.
Tidigare erfarenhet från Industri, bygg, armering, betong.
Kunskap och erfarenhet av ritnings läsning är ett plus
Vi söker dig som är händig och praktiskt lagd. Att du är positiv och ansvarstagande ser vi som en självklarhet, Arbetet är fysiskt så en god fysik är bra.Om företaget
GV Stars Bemanning är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som startades Augusti år 2021.
Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen.
Med närvaro på 3 orter i Sverige, en omsättning på cirka 50 miljoner kronor och omkring 400 st engagerade anställda har vi fått ut i arbete under åren, vi strävar efter att vara en DEN pålitligaste samarbetspartnern.
Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter, det är precis vad vi vill åstadkomma.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter.
Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla denna vidare med arbetslivserfarenheter.
Tack vare vårt engagemang och flexibilitet har vi på så kort tid lyckats införa samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vi har inriktat oss mot Industri, Lager, Logistik & Entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som betongarbetare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader, därefter finns stora ambitioner för kund att överta anställning. Löpande intervjuer sker kontinuerligt för snabbast möjliga anställning.
Vad GV stars erbjuder:
Kollektivavtal
Personlig Utveckling
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag efter 6 månader.
Försäkringar
Kund företaget finns nära Hallstahammar! Ersättning
