Erfarna Betong och Träarbetare med minst 6 års dokumenterad erfarenhet
2025-08-28
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Lund
Orli AB
Söker erfarna betong och träarbetare med minst 6 års dokumenterad erfarenhet för kommande projekt hos våra största kunder Kristianstad med omnejd
Vi söker kontakt för både anställning men även för samarbete med EF ( Enskilda Firmor A1)
Vårt företag erbjuder vid anställning förmåner enligt kollektivavtal, vilket inkluderar:
• Betald semester enligt kollektivavtal.
• ATF ( arbetstidsförkortning )
• Fullt försäkringsskydd FORA.
• Ersättning för resor/milersättning.
• 40-timmars arbetsvecka.
• Arbetskläder och personlig skyddsutrustning
• Vid uppdrag som kräver övernattning, står företaget för boendet och betalar traktamente.
• Anställningen börjar med visstidsanställning, och kan därefter övergå till en tillsvidareanställning.
• Lön baseras på timtaxa enligt kollektivavtal Byggnads
Är du intresserad? Skicka till: lars@orli.se
ditt CV eller svara på följande frågor:
• Namn och kontaktuppgifter.
• Hur många års erfarenhet har du inom träarbetaryrket?
• Var har du fått din yrkeserfarenhet? (Ange gärna tidigare arbetsgivare och hur länge du arbetade hos dem.)
Vi söker :
Erfarna betongarbetare och snickare med minst 6 års dokumenterad yrkeserfarenhet
Kommunikativ Svenska eller Engelska
Medarbetare som är bosatt i Sverige med tillgång till egen personbil och B-körkort
Medarbetare som har ett genuint intresse för sitt hantverk och som är stolt över sitt arbete. Vi uppskattar personer som tar ansvar och visar engagemang i det de gör. Om du är driven och har en stark arbetsmoral, kommer du att passa perfekt i vårt team. Vi värdesätter kvalitet och noggrannhet, och söker någon som delar dessa värderingar
Kontakta : Lars@orli.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
E-post: lars@orli.se
