Erfarenhet av tunga fordon? Bli PDI-tekniker hos Hammar!
Nr.1 Personalpartner AB / Maskiningenjörsjobb / Bollebygd Visa alla maskiningenjörsjobb i Bollebygd
2026-07-24
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Om kundföretaget
Har du erfarenhet av tunga fordon och ett stort tekniskt intresse? Trivs du i en roll där kvalitet, noggrannhet och varierande arbetsuppgifter står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en PDI-tekniker till Hammar Maskin AB i Olsfors.
Hammar utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 st i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som PDI-tekniker ansvarar du för att genomföra kontroller av nya produkter och utrustning innan leverans. Du säkerställer att produkterna uppfyller företagets kvalitetskrav och bidrar till att leveranserna sker på ett smidigt och professionellt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Genomföra slutkontroller av färdiga produkter.
• Identifiera, dokumentera och rapportera eventuella avvikelser.
• Utföra enklare justeringar och åtgärder vid behov.
• Samarbeta med produktion och andra avdelningar för att säkerställa hög kvalitet.
• Genomföra förarutbildningar och överlämning till kunder och chaufförer.
• Utföra rangering av liftar mellan gård och fabrik
Anställningsform: Hyrrekrytering med goda möjligheter till anställning hos kundföretaget.
Arbetstid: Heltid, dagtid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Olsfors.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och erfarenhet av att arbeta med tunga fordon eller liknande utrustning. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och tycker om att lösa problem på ett strukturerat sätt.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av tunga fordon, exempelvis som mekaniker, reparatör eller chaufför.
• Kunskaper inom hydraulik och pneumatik.
• Grundläggande kunskaper inom el.
• God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office.
• Truckkort för motviktstruck.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• CE-körkort.
• Erfarenhet av rangering eller liknande arbetsuppgifter.
• Kunskaper i fler språk än svenska och engelska.
Som person är du:
• Noggrann och kvalitetsmedveten.
• Självständig och ansvarstagande.
• Serviceinriktad och kommunikativ.
• En lagspelare som trivs med att samarbeta.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Anna Andersson via mail, Anna.a@firstpersonal.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammar Maskin AB Kontakt
Anna Andersson anna.a@firstpersonal.se Jobbnummer
10011086