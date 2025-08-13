Erfaren VVS-montör till ett Sandbäckens-bolag
2025-08-13
Rörex i Stockholm AB tillsammans med bifirman ABC-rör ingår sedan 2020 i Sandbäckens.
Bolaget som har sitt kontor i Sollentuna, norr om Stockholm, är specialiserade på alla typer av vs-installationer och service.
Bolaget har även en verksamhet specialiserad på gasinstallationer.
Rörex Stockholm har även en bifirma - ABC-rör.
Som VVS-montör hos oss krävs visserligen att du jobbar självständigt och är engagerad men tillsammans blir vi det perfekta teamet som hjälper och stöttar varandra. Vi har en fin tillväxt trots rådande klimat på marknaden och har utökat vår personalstyrka.
Vi arbetar uteslutande med serviceuppdrag där våra kunder och uppdragsgivare främst är fastighetsägare, förvaltare, föreningar och vi utför även rot-arbeten på privatmarknaden. Vår definition av service är alla uppdrag under storbygge/entreprenad.
I vårt team så erbjuder vi en stor frihet under ansvar, bra kamratskap och förmånliga villkor.Kvalifikationer
För rollen så ser vi att du är en helt självgående montör med några års erfarenhet i bagaget. Du är van att ta ansvar och att leda serviceprojekt vad gäller planering, inköp av material och återrapportering. Du gillar problemlösning och är certifierad VVS-montör, extra plus är om man har behörighet för kyla men det är inget krav. Du innehar även B-körkort.
Ansvar
För att tillgodose marknadens stora efterfrågan av våra tjänster, framförallt inom mindre installationsprojekt men även inom underhåll och service söker vi nu fler erfarna VVS-montörer med inriktning och känsla för serviceuppdrag.
Som servicemontör hos oss kommer du att arbeta under eget ansvar men som en del av vårt framgångsrika serviceteam. Teamet i dag erbjuder våra kunder trygga, kvalitetssäkrade och miljöanpassade installationer. Dina personliga egenskaper
För att arbeta som VVS-montör är det bra om du gillar teknisk problemlösning då det är något som oftast behövs på våra jobb. Vi vill självklart att du ska vara en i teamet och därför krävs det att du är en bra kommunikatör både internt inom arbetsgruppen men också externt med beställare, byggare, kontrollanter och leverantörer.
Vi erbjuder
Vi planerar regelbundet olika typer av gemensamma aktiviteter, för att skapa teamkänsla. Självklart erbjuder vi marknadsmässig lön och vill stimulera din hälsa genom bland annat en friskvårdspeng.
Vi erbjuder dig ett spännande företag under stark utveckling. Hos oss får du även möjlighet att vara en del av vårt framgångsrika team som har målet att tillsammans utveckla vårt bolag till att bli en av marknadens ledande aktörer.
Vi finns i Sollentuna och arbetar i hela Stor-Stockholm.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag, urval kommer att ske löpande.
Med vänlig hälsning
Johannes Pettersson
VD
Sandbäckens är en av Sveriges ledande koncerner inom installation och service av olika typer av fastighetstekniska lösningar. Vi erbjuder marknaden hållbara och energismarta installationer inom bland annat VS, sprinkler, el, ventilation och kyla.
Sandbäckens är en rikstäckande koncern som idag sysselsätter cirka 1 500 medarbetare och finns etablerade på ett 50-tal orter. Läs mer om oss på sandbackens.se. Ersättning
