Erfaren VVS-ingenjör till Ramboll Healthcare i Göteborg
Ramboll Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
Om rollen
På Ramboll Healthcare skapar vi hållbara, smarta och trygga vårdmiljöer för framtiden. Vi utvecklar sjukhus och vårdcentraler som främjar god vård och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom multidisciplinära team som kombinerar teknik, arkitektur och automatisering skapar vi vårdmiljöer som gör skillnad - på riktigt.
Vår globala organisation gör det möjligt för oss att samla och tillämpa expertis från hela världen i varje projekt. Vi är organiserade i internationella Spearheads och Service Lines som ger oss möjlighet att samarbeta över landsgränser, dela erfarenheter och dra nytta av den samlade expertisen inom koncernen. I Healthcare innebär det att vi kan erbjuda spetskompetens inom planering och design av vårdbyggnader, oavsett var i världen den finns. I Sverige består Ramboll Healthcare av cirka 160 engagerade kollegor, fördelade över flera orter i landet. Tillsammans driver vi några av landets mest betydelsefulla vårdprojekt - och vi växer!
Vi söker dig
Du har flera års erfarenhet som VVS-ingenjör.
Du har flera års erfarenhet av VVS-projektering.
Du har ett intresse för att driva innovation och hållbarhet.
Du arbetar pro-aktivt och förstår värdet av digitalisering.
Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande med erfarenhet av vårdbyggnader.
Det här gör du hos oss
Du kommer att utgöra en del av vårt team i Göteborg och Jönköping som arbetar med teknik i framkant för morgondagens vårdbyggnader. Vi är många engagerade kollegor - alla med gedigen erfarenhet av VVS-projektering inom sjukvårdsmiljöer.
Som erfaren VVS-ingenjör får du en nyckelroll i våra projekt, där du får möjlighet att bidra med både teknisk expertis och ledarskap. Hos oss får du möjlighet att växa i takt med dina ambitioner. Oavsett om du är några år in i din karriär eller har lång erfarenhet som uppdragsledare, kliver du in i en roll där du driver och utvecklar VVS-projektering och får en central funktion i våra multidisciplinära projektteam. Här får du vara med och forma smarta, hållbara lösningar - och samtidigt ta nästa steg i din egen utveckling.
Vi föreställer oss att du med din erfarenhet kommer vilja:
Leda och driva projekt i vårdmiljö.
Projektering av VVS-system i kombination med specialsystem, som medicinska gaser etc.
Vara ett stöd och rådgivare åt våra beställare vid beslut i komplexa tekniska frågor.
Fungera som mentor för mindre erfarna medarbetare.
Samarbete med kollegor både nationellt och internationellt.
Därför ska du välja Ramboll Healthcare
Du får arbeta med komplexa, samhällsnyttiga projekt som gör verklig skillnad.
Du ingår i ett nätverk av experter med hög kompetens.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Flexibla arbetsformer, balans mellan arbete och fritid, samt stort fokus på hållbarhet.
Du blir en del av ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Sverige.
Du jobbar i multidisciplinära team där samarbete och tvärfunktionella lösningar står i centrum.
Intresserad? Ansök snabbt och enkelt!
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som vill vara med och forma framtidens vårdmiljöer. Skicka oss din ansökan - så ser vi fram emot att inleda en dialog om du har den profil vi söker.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
