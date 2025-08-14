Erfaren VVS montör till VS Stockholm
2025-08-14
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
VS Stockholm är ett nytt bolag med välrenommerat rykte, som arbetar med service och entreprenad i hela Storstockholm. Vi erbjuder professionella VVS-lösningar för såväl privatpersoner som företag. Idag är vi ett sammansvetsat gäng på 5 personer som ställer upp för varandra, är professionella och har mycket kul tillsammans. Vi expanderar och söker nu en erfaren servicemontör som vill arbeta självständigt i en roll med frihet under ansvar. Tjänsten är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse.
Du utgår hemifrån och arbetar självständigt ute på uppdrag med en fullt utrustad servicebil som kontoret har förberett. Arbetsledaren skickar ut uppdrag i förväg och finns tillgänglig för stöd och samordning vid behov.
Som servicemontör kommer du bland annat:
Utföra sedvanliga VVS-arbeten inom både service och entreprenad.
Läsa och tolka arbetsbeskrivningar och ritningar.
Säkerställa korrekt utförande enligt specifikationer.
Självständigt hantera ombyggnationer, granska ritningar från kund och säkerställa korrekt utförande enligt specifikationer.
Dokumentera arbetet med bilder i vår app samt föra timdagbok.
Köra till grossist för materialinköp vid behov.
Ansvarsområden Du ansvarar för att hålla ordning i din servicebil, följa våra rutiner för dokumentation och ha ett professionellt bemötande i alla kundkontakter. Du representerar VS Stockholm ute på fältet och är en viktig del i att våra projekt håller hög kvalitet och punktlighet.
Önskad Profil:
5 års erfarenhet av VVS-arbete.
Gymnasial VVS-utbildning eller motsvarande erfarenhet.
B-körkort.
Ritningskunskap.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som...
• är självgående och ansvarstagande, med god materialkännedom och ett öga för ordning och reda. Du trivs med kundkontakt, är van att planera och kommunicera direkt med kund. Du är flexibel och lösningsorienterad, då arbetet varierar dag för dag - du behöver snabbt kunna anpassa dig till nya uppdrag och miljöer. Eftersom du jobbar självständigt är det viktigt att du kan fatta egna beslut, dokumentera ditt arbete noggrant och har ett strukturerat arbetssätt. Du gillar service, är händig och har en stark vilja att hitta lösningar även i oväntade situationer.
Meriterande om du har:
VVS ceritifikat
Heta arbeten
Säker vatten Publiceringsdatum2025-08-14Övrig information
Start: enligt överenskommelse
Arbetstider: 7-16
Placering: Startar hemifrån. Kontor i Hägersten
Anställningsform: heltid med 6 månaders provanställning
Kollektivavtal: Inte anslutna ännu, men uppfyller kraven och planerar att ansluta oss.
Sök jobbet här!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Linda Tinelius linda@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9459176