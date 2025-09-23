Erfaren vietnamesisk kock sökes till Khói Restaurant i Borås
2025-09-23
Torggatan 31 AB driver Khói Restaurant, en vietnamesisk restaurang på Torggatan 31 i centrala Borås. Hos oss står det vietnamesiska köket i fokus, från fräscha sommarrullar och klassiska rätter med ris eller nudlar till vår omtyckta ph - en traditionell vietnamesisk nudelsoppa som långkokas med stor omsorg. Vår ambition är att ge gästerna en upplevelse som speglar det genuina Vietnam, både genom maten och hela atmosfären.
Vi söker dig som inte bara är kock till yrket, utan som lever med den vietnamesiska mattraditionen. Du har vuxit upp med dessa smaker, lärt dig hantverket genom många år i köket och har en djup förståelse för råvaror, tekniker och den känsla som ligger bakom varje rätt. För att passa för denna roll behöver du ha formell utbildning och gedigen erfarenhet av vietnamesisk matlagning, gärna från arbete i restaurang eller i ett familjekök.
Du är trygg i köket, van vid ett högt tempo och arbetar med stor noggrannhet. Du har ansvarskänsla, förstår vikten av samarbete och bidrar till en god stämning bland kollegor.
Vi erbjuder en heltidstjänst med lön enligt överenskommelse. Hos oss får du vara en del av ett kök som varje dag vill återskapa smaken av Vietnam för både gäster med rötter i landet och för nyfikna matälskare som söker det äkta.
Vänligen skicka din ansökan till khoivietnamesecuisine.res@gmail.com
. Vi gör urval löpande.
Välkommen till Khói Restaurant i Borås. Här berättar varje måltid en historia om Vietnam. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: khoivietnamesecuisine.res@gmail.com Omfattning
