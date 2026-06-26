Erfaren vattenplanerare till Täby kommun
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Täby kommun söker en erfaren vattenplanerare som driver kommunens vattenplaneringsarbete och bidrar till kommunens utveckling. Täby är en stabil arbetsgivare med god arbetsmiljö där din kompetens gör skillnad.
Om kommunen
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation. Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Samhällsutvecklingskontoret som består av tre avdelningar är en viktig aktör när Täby utvecklas. Avdelningarna arbetar parallellt under projektform vilket skapar förutsättningar att jobba varierat tillsammans med andra professioner. Med fokus på fyra nya hållbara stadsdelar med olika arkitektur ges våra medarbetare stor möjlighet att påverka med sin specialistkunskap. På planenheten arbetar för närvarande 18 personer med att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Täby. Vi arbetar med detaljplaner, översiktlig planering, naturreservat och mycket mer. Enheten är uppdelad i två grupper plangruppen och miljögruppen – där det operativa arbetet leds av gruppledare. Du kommer tillhöra planenhetens miljögrupp, som utgör expertresurs i samhällsutvecklingskontorets arbete med miljö- och vattenfrågor. Miljögruppen består av 5 medarbetare: gruppledare, miljöplanerare och vattenplanerare. Miljögruppen arbetar med miljöstöd i olika typer av stadsbyggandsprojekt och arbetar med strategiska miljöfrågor såsom åtgärdsprogram för god ytvattenstatus och att inrätta naturreservat. Vill du vara med och skapa det framtida Täby?Arbetsuppgifter
Som vattenplanerare samordnar du kommunens vattenvårdsarbete och fungerar som expertresurs inom vattenfrågor. Du har överblick över planerade och genomförda vattenrelaterade insatser och åtgärder inom kommunen i syfte att säkerställa skyfallshantering, god ytvattenstatus i kommunens sjöar, vattendrag och grundvattenförekomst. Vattenplaneraren leder arbetet inom ansvarsområdet men stöttar också andra inom samhällsutvecklingskontoret inom kompetensområdet. Arbetet sker tvärfunktionellt och i samverkan med andra aktörer. Rollen är varierad och kräver självständighet, noggrannhet och förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation.Profil
Du är en trygg person som bygger förtroende och fungerar som en stabil punkt för kollegor. Du är samarbetsorienterad, prestigelös och nyfiken på andras perspektiv. Genom din lösningsorienterade och strukturerade inställning bidrar du till hög kvalitet i arbetet. Du är kommunikativ, ser helheten och trivs med projektarbete
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom miljö- eller naturvetenskap, eller motsvarande kompetens.
• Minst fem års erfarenhet som vattenplanerare, vattensamordnare, vattenstrateg eller likvärdigt.
• Erfarenhet av att driva projekt samt leda konsulter/kollegor.
• Goda kunskaper i miljölagstiftning och MNK för vatten.
• Erfarenhet av att utarbeta handlingsplaner och åtgärder för god vattenstatus.
• Erfarenhet av klimatanpassning med fokus på skyfall och översvämningsrisker.
• Skicklig att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Mycket god samarbetsförmåga och vana vid projektarbeteSå ansöker du
Om rekryteringsprocessen
Låter det intressant? Välkommen att registrera din ansökan här. I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Johanna Jonsson, 073-351 27 87, johanna.jonsson@clwork.se
.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, tjänsten kan komma att tillämpa provanställning
• Planerat tillträde snarast möjligt
• Sista ansökningsdag är 2/8
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Arbete till en ledande befattning inom kommuner". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se). I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se). Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut. Vid skyddad identitet – kontakta ansvarig rekryteringskonsult innan du ansöker.
Behandling av personuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Täby Kommun Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se 0733512787 Jobbnummer
9981988