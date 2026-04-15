Erfaren värmepumpstekniker till Thermia i Örebro
TNG Group AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-04-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker en tekniker inom värmepumpar till Thermia i Örebro. En ny och utvecklande roll med teknisk support i komplexa ärenden.
Du som redan kan värmepumpar och vill använda din erfarenhet på en mer kvalificerad nivå kan se det här som nästa steg. I den här rollen arbetar du med avancerad felsökning, teknisk support i komplexa ärenden och kvalitetsrelaterade frågor ute hos återförsäljare och installatörer. Samtidigt bidrar du med insikter från fältet som påverkar både produktutveckling, kvalitet och interna arbetssätt. Det här är en roll för dig som vill kombinera teknisk höjd, självständighet och ett nära samarbete med både kunder och kollegor i ett marknadsledande företag.Intresserad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Hos Thermia får du en självständig specialistroll där du använder din erfarenhet för att lösa tekniskt komplexa ärenden, stötta återförsäljare och bidra till att utveckla vårt arbete framåt. Du arbetar nära både service, försäljning, kvalitet och utveckling, vilket gör dig till en viktig länk mellan fältet och organisationen. Rollen passar dig som trivs att vara ute på fältet och vill behålla kopplingen till tekniken men samtidigt få större möjlighet att påverka, dela med dig av din kompetens och arbeta mer rådgivande än i en traditionell serviceteknikerroll.
I rollen erbjuds du kompetensutveckling, karriärmöjligheter och en flexibel arbetsplats med utgångspunkt från vårt kontor i centrala Örebro.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
utreda tekniska och kvalitetsrelaterade ärenden ute hos återförsäljare och installatörer
genomföra avancerad felsökning, mätningar och analys av värmepumpssystem
dokumentera ärenden och föreslå relevanta åtgärder
ge teknisk support och stötta återförsäljare i komplexa frågor
bidra med insikter från fältet till interna team och förbättringsarbete
representera Thermia professionellt i kontakt med kunder och partners
Värt att veta
Du har din bas på vårt kontor i Örebro, där flera av dina kollegor inom försäljningsorganisationen arbetar. Din närmaste chef finns på huvudkontoret i Arvika, tillsammans med kollegor inom service, kvalitet, utveckling och produktion.
Vi erbjuder en genomtänkt introduktion, stöd från interna specialister och goda möjligheter till fortsatt utveckling. Du får en självständig roll med flexibilitet i planeringen, rätt arbetsverktyg och tydliga förutsättningar för resor och arbete i fält.
Rollen innebär resor i hela Sverige, främst inom Mälardalen med omnejd. Du är på resande fot i snitt 3-4 dagar per vecka.
Våra förväntningar
För att lyckas i rollen har du en relevant teknisk utbildning inom exempelvis VVS, kyla, el, energi eller motsvarande erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet från värmepumpsbranschen, gärna som tekniker, servicetekniker, installatör eller inom teknisk support.
Vi ser gärna att du har god vana av felsökning, service och analys av olika typer av värmepumpssystem samt en stark teknisk förståelse för värmepumpsteknik, styrsystem och installationer. Som person arbetar du strukturerat och självständigt, har ett tydligt kundfokus och känner dig trygg i att vägleda och stötta återförsäljare i tekniska frågor.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, är van att arbeta i digitala system och har B-körkort. Eftersom rollen innebär resor ser vi också att du trivs i en rörlig vardag och i mötet med människor.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 11 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin eva.sahlin@tng.se 0768729251
9856414