Erfaren VA-projektör med ambitioner mot teknikansvar
2025-12-18
Om subsektor Vatten Där människor bor och vistas, oavsett om det gäller en stor stad eller ett landsbygdsområde, finns det behov av infrastruktur för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. WSP's subsektor Vatten erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster inom dessa områden. Våra konsulter har heltäckande kompetens från övergripande utredningar i tidiga skeden till detaljtekniska lösningar inom lednings- och processteknik. Våra tjänster omfattar även drift- och underhållsfrågor, VA-ekonomi, dagvatten- och översvämningsutredningar, modellering av naturliga vattendrag, planfrågor samt juridik och VA-organisation.
Med våra 190 konsulter på 22 kontor i landet utgör vi en stark aktör och vågar benämna oss som specialister på att hantera vatten. Vår nationella subsektor jobbar aktivt med teknikutveckling, resursfördelning och kunskapsöverföring för att säkerställa att både medarbetarnas arbetsklimat och leverans mot kund håller toppkvalitet. Vattenfrågorna är med i alla stora samhällsprojekt idag och framåt kommer klimatanpassningsfrågorna bara bli ännu mer aktuella. Utmaningar som vi på WSP ser att vi kommer ha en viktig rådgivande funktion i att vara med och lösa tillsammans med våra kunder. Nu söker vi dig som är erfaren projektör och har ambitioner mot en roll som teknikansvarig inom VA/ledningsteknik!
Det viktigaste för oss är du - så om du är bosatt på en annan ort ser vi gärna att du söker ändå. WSP finns runt om i Sverige varför placeringsort är flexibel, både vad gäller kontorsplacering och hemarbete.
Om tjänsten I rollen som erfaren projektör/teknikansvarig har du en nyckelposition i både mindre och större uppdrag som du genomför tillsammans med kollegor i projektform. Beroende på uppdrag kan arbetet innebära ansvar för kundkontakt, budget, framdrift och problemlösning. På WSP värdesätter vi innovation och kunskapsdelning högt. Som erfaren projektör inom ditt teknikområde kommer en del av arbetet således innebära utveckling av våra interna process- och leveransmodeller samt kompetensutveckling och coachning av våra mindre erfarna medarbetare.
Du kommer till ett öppet- och utvecklingsbenäget gäng med hög kompetensnivå och god gemenskap. Här finns seniora kollegor som stöttar och guidar dig, vilket ger dig bästa möjliga förutsättningar att växa in i rollen som teknikansvarig. Vi hjälper varandra att bli ännu kunnigare inom våra områden och våra kunder till de bästa tekniska lösningarna. Förutom ditt sammanhang med likasinnade inom VA kommer du att få arbeta tätt med kollegor inom andra teknikområden i våra multidisciplinära uppdrag. Här finns också möjligheten att arbeta varierat med uppdrag lokalt och nationellt.
Hos oss är livet utanför jobbet lika viktigt som det du gör på kontoret. Med flexibla arbetstider och hybridlösningar ger vi dig friheten att forma din arbetsdag.
Din profil För att bli framgångsrik i denna tjänst tror vi att du har en relevant eftergymnasial utbildning, minst fyra års erfarenhet av VA-projektering samt ambitioner mot en roll som teknikansvarig. Det är viktigt för oss att du vill arbeta och utvecklas i konsultrollen, och därmed är egenskaper såsom prestigelöshet och affärsmässighet är uppskattade. För att trivas hos oss tror vi att du är en social och självgående person som uppskattar en varierande vardag. Eftersom våra leveranser i huvudsak är på svenska är det viktigt att du har goda kunskaper i språket.
WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
