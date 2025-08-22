Erfaren utvecklare sökes till attraktivt bolag!
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett företag som värdesätter innovation, samarbete, balans mellan arbete och privatliv samt personlig utveckling? Till vår kund i Karlstad söker vi nu en passionerad och engagerad ingenjör som vill vara med och forma framtiden inom en snabbt växande och viktig sektor!
Om rollen
Som utvecklare hos vår kund kommer du att arbeta med spännande och meningsfulla projekt som gör skillnad. Du blir en del av ett team som strävar efter att vara i världsklass och som alltid sätter kunden i centrum. Din roll innebär att du aktivt bidrar till att uppnå rätt resultat genom målmedvetet samarbete och kontinuerligt lärande.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
• Utveckla högteknologiska lösningar inom 4G och 5G tillsammans med våra kunder.
• Förbättra och utveckla lösningar för framtiden.
• Delta i hela utvecklingsprocessen från analys/studie till implementering och test.
• Arbeta med kod som ligger nära hårdvaran
• Samarbeta med andra utvecklare, arkitekter och systemförvaltare för att lösa teamets uppgifter.Profil
Skallkrav:
• Lägst Bsc i Datateknik eller likvärdigt
• Goda kunskaper i C
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom relevant område.
• Engelska
Meriterande:
• Svenska
• C++
Vi ser att du är en driven och analytisk person med god förmåga att samarbeta likväl som att självständigt ta ansvar för dina uppgifter. Du är nyfiken på att lära ny teknik och tar dig an uppgiften med en öppen och generös attityd. Välkommen med din ansökan!Om företaget
Vår kund är ett ledande företag inom sin bransch, känt för sin innovativa och framåtblickande kultur. De sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att leverera lösningar som gör skillnad. Med en stark betoning på samarbete och kontinuerligt lärande, erbjuder de en arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.Anställningsvillkor
Start: Snarast eller enligt ök
Ort: Karlstad
Omfattning: Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51151_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Jesper Eriksson jesper.e@framtiden.com Jobbnummer
9472375