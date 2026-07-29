Erfaren utvecklare - bygg robusta system för Sveriges infrastruktur
Trafikverket / Datajobb / Borlänge Visa alla datajobb i Borlänge
2026-07-29
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På Trafikverket utvecklar vi samhällskritisk teknik som hanterar realtidsdata, integrerar komplexa system och säkerställer driften av Sveriges transportinfrastruktur. Nu söker vi erfarna systemutvecklare som vill vara med och leda teknisk utveckling, ta ansvar för arkitekturval och skala lösningar som har nationell påverkan. Det är ett spännande uppdrag där du arbetar nära avancerade integrationer tillsammans med ett team som värdesätter tekniskt djup, autonomi och kvalitet i varje beslut.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som erfaren systemutvecklare hos oss är du med och leder teknisk utveckling genom hela kedjan, från kravanalys och arkitektonisk design till implementation och skalbar drift. Du kommer att ha en nyckelroll i att forma våra lösningar och säkerställa att de är robusta, skalbara och klarar höga belastningar.
I rollen kommer du bland annat att:
analysera krav och omsätta dem till tekniska lösningar
designa och implementera nya funktioner
utveckla och vidareutveckla backend och frontend
arbeta med systemintegrationer mellan olika säkerhetsdomäner
bidra till arkitektur och tekniska vägval
utveckla system som hanterar stora datamängder och höga krav på tillgänglighet
delta i beredskap enligt rullande schema
Hos oss tar du ansvar för tekniska standarder, driver förbättringsarbete och bidrar till att våra lösningar håller för framtidens krav. Vi arbetar i ett tvärfunktionellt team där utvecklare, arkitekter och verksamhet gemensamt löser utmaningar som har direkt påverkan på Sveriges transportinfrastruktur.
Jag som blir din chef heter Henrik Markkanen. Jag tror på att samla skickliga människor och ge dem rätt förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb. Hos mig får du stort förtroende, möjlighet att påverka tekniska vägval och ett team där kunskapsdelning och samarbete är en självklar del av vardagen. Mitt mål är att skapa en miljö där vi utvecklar bra lösningar tillsammans och där det är både utvecklande och roligt att arbeta.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en miljö där systemutveckling, analys och samarbete går hand i hand. Du arbetar strukturerat och har lätt för att sätta dig in i komplexa tekniska problem, analysera krav och se samband i större system. Du bidrar till stabila och långsiktiga lösningar genom ett metodiskt arbetssätt och förmåga att fatta väl avvägda beslut inom ditt ansvarsområde. Du är nyfiken och håller dig uppdaterad inom ditt område, vilket gör att du kontinuerligt utvecklas i rollen. Du tar egna initiativ och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi söker dig som
har några års aktuell arbetslivserfarenhet som systemutvecklare
har erfarenhet av systemintegrationer
har erfarenhet av utveckling i C#/.Net
har universitets- eller högskoleutbildning om 180hp (120p) med inriktning IT, alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har arbetat med att bygga skalbara system
Övrig information
På Trafikverket får du möjlighet att arbeta med teknik som gör verklig skillnad i samhället. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan utvecklas långsiktigt, samarbeta med kompetenta kollegor och bidra till lösningar som påverkar hela Sverige.
Vi värdesätter ett hållbart arbetsliv och erbjuder flexibla arbetssätt, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö där kunskap och samarbete står i centrum. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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Rekryterande chef
Henrik Markkanen henrik.markkanen@trafikverket.se 0101242067 Jobbnummer
10014934