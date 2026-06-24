Erfaren utredare till strategiskt projekt
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-24
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Om Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med över 50 000 medarbetare och frivilliga. Myndighetens huvuduppgift är att försvara Sverige och allierade stater mot väpnat angrepp. Försvarsmakten ska också hävda territoriell integritet, bidra till internationell fred och säkerhet samt stödja samhället vid kriser.
Om rollen
Försvarsmakten söker en mycket erfaren utredare som kan leda kvalificerade utredningar på koncernnivå inom statlig myndighet. Det här är ett strategiskt uppdrag med direkt påverkan på myndighetens styrning och utveckling. Du är placerad vid Försvarsstabens avdelning för ekonomi- och verksamhetsstyrning och rapporterar direkt till Försvarsmaktens ekonomidirektör och arbetar nära högsta ledningen. Uppdraget är kopplat till projektet "Utveckling av central ledning i Försvarsmakten", där du bidrar till att stärka myndighetens ledningsförmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att självständigt leda och genomföra kvalificerade utredningar på koncernnivå som spänner över flera verksamhetsområden. Du analyserar komplexa samband inom styrning, ekonomi och verksamhet samt tar fram underbyggda beslutsunderlag till myndighetens högsta ledning. Arbetet innebär nära samverkan med interna och externa aktörer. Du verkar i en mångfacetterad organisatorisk kontext och har förmåga att väga samman olika perspektiv och prioriteringar. Du bidra till lösningar som är väl förankrade och genomförbara i verksamheten.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Akademisk examen inom relevant område (t.ex. ekonomi, statsvetenskap)
Minst 5 års aktuell och relevant erfarenhet av att leda kvalificerade utredningar på myndighetsledningsnivå
Aktuell erfarenhet av arbete på central nivå i statlig myndighet eller Regeringskansliet
Aktuell erfarenhet av att leda utredningar över flera organisatoriska enheter
Aktuell erfarenhet av att utveckla styrnings-, uppföljnings- eller kontrollprocesser
Dokumenterad vana av att ta fram och presentera beslutsunderlag till ledning
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenskaDina personliga egenskaper
För att du ska trivas och lyckas i denna roll ser vi att du har en mycket god analytisk förmåga och snabbt kan sätta dig in i komplexa sammanhang, där du förmår att identifiera samband och kan dra välgrundade slutsatser med tydlig helhetssyn. Du arbetar självständigt och driver dina uppdrag framåt med struktur och uthållighet, samtidigt som du har förmågan att hantera flera parallella frågeställningar. Rollen ställer höga krav på integritet och omdöme, då du arbetar nära myndighetens högsta ledning och hanterar frågeställningar av strategisk betydelse. Du har därför en väl utvecklad förmåga att göra avvägningar och agera professionellt i känsliga sammanhang. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa förtroende i dialog med olika intressenter, både internt och externt. Du kan kommunicera komplexa analyser på ett tydligt och pedagogiskt sätt och bidrar till konstruktiv samverkan i organisationen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
MERITERANDE
Aktuell och relevant erfarenhet av rådgivning till myndighetsledning
Aktuell kunskap om statlig styrning och ekonomiadministrativa regelverk
Erfarenhet från Försvarsmakten eller totalförsvaretÖvrig information
Anställningsform: projektanställning 18 månader.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Tester förekommer i rekryteringsprocessen
Upplysningar om befattningen
Kontakta rekryterande chef Ellen Rova, stabschef Fredrik Körner alternativt Maja Sjödin. Samtliga nås via växeln på 08- 788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Anders Markow
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9977409