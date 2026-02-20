Erfaren utredare/plansamordnare Järnväg
Framtidens infrastruktur börjar med smarta beslut i tidiga skeden - och hos WSP Järnväg får du en nyckelroll i den processen. Vi samlar kompetens från alla discipliner och arbetar tillsammans för att skapa hållbara lösningar. Nu söker vi dig som vill bidra med din erfarenhet som utredare/plansamordnare och bli en del av ett team som gör skillnad.
Om WSP Järnväg WSP Järnväg är en nationell subsektor inom WSP som består av ca 200 medarbetare representerade runt om i Sverige, globalt är vi över 7 000 inom Rail & Transit. Inom subsektor Järnväg finns kompetens representerade för samtliga discipliner såsom mark, bana, elkraft, kontaktledning, signal, tele, kanalisation, trafik och kapacitet och tidiga skeden. Samtliga medarbetare, både nationellt och internationellt, binder samman sin kompetens genom att jobba i stora multidisciplinära såväl som mindre uppdrag.
Några exempel på uppdrag som vi arbetar med inom tidiga skeden är lokaliseringsutredning Nobelbanan, Norrbotniabanan, lokaliseringsutredning Maria-Helsingborg, Fyra spår Uppsala, Mälarbanan och utbyggnad av Stockholms tunnelbana, men också med många mindre uppdrag. Nu vill vi bli fler och söker vår nästa utredare/plansamordnare!
Om rollen I rollen som erfaren utredare/plansamordnare ansvarar du för att samordna planprocessen, där du kommer att agera rådgivare och stöd i planprocessen för järnväg och i frågor som rör lagen om byggande av järnväg. För dig med erfarenheten och visionen erbjuder vi möjligheten att agera uppdragsledare där du i rollen förväntas agera proaktivt i ditt ledarskap både genom att ha tät dialog och samarbete med kund samtidigt som du ansvarar för uppdragets fortskridande, utmaningar och möjligheter. Du ansvarar för genomförandet av hela uppdraget genom att förstå, leda och styra uppdraget utifrån givna ramar såsom villkor i kontrakt, omfattning, tidplan, ekonomi, krav, hållbarhet och arbetsmiljö.
I uppdragsledarrollen arbetar du för att skapa förutsättningar för dina kollegor i uppdraget så att de kan göra ett så bra jobb som möjligt samtidigt som de utvecklas och trivs på jobbet.
Visste du att du kan bli delägare i WSP genom vårt globala aktieprogram - där vi som arbetsgivare förmånligt ökar din ägarandel när du investerar? Så växer vi tillsammans!
Kvalifikationer Vi söker dig som har några års yrkeserfarenhet av utredning och plansamordning i järnvägsupdprag. Vi ser att du har examen från relevant utbildning på teknisk högskola eller annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig samt att du är väl insatt i lagen om byggande av järnväg.
Det är meriterande om du varit uppdragsledare/projekteringsledare i skede järnvägsplan.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, driven och trygg i ditt ledarskap, vara en god kommunikatör och ha ett gott sinne för affärer.
Då våra leveranser i huvudsak är på svenska är det av stor vikt att du uppvisar god behärskning av svenska språket i tal och skrift.
Sista ansökningsdag Urval sker löpande och du är välkommen din ansökan senast 19 mars.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
