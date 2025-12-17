Erfaren utredare/analytiker till Enheten för utredning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 växer myndighetens uppdrag när vi övertar uppgifterna som nu ligger på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF blir en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från januari 2026 även i Stockholm.Publiceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Myndigheten söker erfarna utredare till enheten för utredning.
Har du flerårig erfarenhet av utredningsarbete och vill vara med och påverka samhällsdebatten och politiska beslut? Söker du ett varierande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor analyserar olika underlag och tar fram rapporter? Då har du möjlighet att använda och vidareutveckla din kompetens hos oss!
Avdelningen för analys och utredning ansvarar för att ta fram och samla kunskap inom ungdomspolitiken, politiken för det civila samhället och minoritetspolitiken. Avdelningen består av funktionen för analys och uppföljning samt en nyinrättad enhet för utredning, där rollen som utredare är placerad.
Enheten för utredning har en central roll i myndighetens arbete med att utveckla, analysera och sprida kunskap inom avdelningens politikområden. Enheten kommer fungera som en kunskapsresurs och bidrar till att säkerställa ett sammanhållet och kvalitetssäkrat utredningsarbete inom myndigheten.Dina arbetsuppgifter
Som utredare arbetar du med myndighetens årligen återkommande rapporter och särskilda regeringsuppdrag. Uppdragen genomförs i samverkan med övriga avdelningar inom myndigheten. Du samarbetar även med andra myndigheter, forskare och aktörer i civilsamhälle.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
- arbeta med utredningar inom myndighetens politikområden
- planera, leda och genomföra utredningsuppdrag från start till slut
- samla in, analysera och sammanställa policyrelevant information från olika källor
- ta fram rapporter och underlag för beslut och policyarbete
- kommunicera resultat och slutsatser till olika målgrupper, både internt och externt
- delta i samverkansmöten med myndigheter, forskare och andra aktörer.
Rollen innebär att du självständigt ansvarar för utredningsprocesser och säkerställer att leveranserna blir klara i tid och håller hög kvalitet, samt att analysen och rapporterna uppfyller myndighetens krav på saklighet, tydlighet och relevans.
Anställningen kan innebära resor inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- examen från universitet/högskola
- dokumenterad arbetslivserfarenhet som utredare och/eller analytiker
- mer än tre års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom statlig eller offentlig sektor, exempelvis från myndigheter, Regeringskansliet eller länsstyrelser
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på svenska
- erfarenhet av att kommunicera dina resultat på olika sätt och genom olika kanaler
Det är meriterande om du har:
- kunskap om MUCF:s politikområden: ungdomspolitik, civilsamhällespolitik, minoritetspolitik eller trossamfundspolitik
- vana vid statistik och kvantitativ metod för analys och rapportering
- erfarenhet av projektledning inom utrednings- och analysverksamhet
- erfarenhet av utvecklingsarbete inom utrednings- och analysverksamhet
I rollen behöver du kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det innebär att du tar ansvar för att planera, genomföra och slutföra utredningsuppdrag inom givna tidsramar, och att du säkerställer hög kvalitet och noggrannhet i analyser, underlag och rapporter. Du behöver ha god samarbetsförmåga och bidra till välfungerande arbetsprocesser med tydlig och konstruktiv kommunikation. Arbetet kräver flexibilitet och förmåga att växla mellan långsiktiga uppdrag och kortare, mer tidskritiska uppgifter. Det är också viktigt att du kan följa utredningsdirektiv och arbeta strukturerat mot uppsatta mål.
Rollen ställer krav på att du snabbt kan sätta dig in i nya sakområden och verka som generalist inom ett brett kunskapsfält. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och din förmåga att utföra arbetsuppgifterna på ett professionellt och effektivt sätt.Anställningsvillkor
Placeringsort: Stockholm
Provanställning kan komma att tillämpas.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
