Erfaren utredare - kvalitetsgranskning inom socialtjänsten
Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-27
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu en erfaren utredare till Analysavdelningen i Stockholm för ett särskilt tidsbegränsat uppdrag.
Om jobbet
Som erfaren utredare inom denna särskilda visstidsanställning (SÄVA) kommer du att arbeta med ett myndighetsövergripande utvecklingsuppdrag med inriktning mot att utreda förutsättningarna för att inkorporera kvalitetsgranskning som en del av IVO:s arbete, med särskilt fokus på socialtjänsten. Arbetet sker tillsammans med annan myndighet, Socialstyrelsen.
Uppdraget syftar till att ta fram underlag, analyser och förslag som kan stödja myndighetens fortsatta utveckling. Arbetet kommer bland annat att omfatta:
• utredning av möjliga modeller, arbetssätt och metodansatser för kvalitetsgranskning inom ramen för IVO:s uppdrag, med utgångspunkt i socialtjänsten
• kartläggning och analys av nationella och internationella erfarenheter av kvalitetsgranskning och liknande former av systematisk uppföljning
• bidra till analys av rättsliga, organisatoriska och metodmässiga förutsättningar samt konsekvenser för IVO:s verksamhet
• framtagande av skriftliga underlag, PM och rapporter som kan utgöra beslutsstöd för myndighetsledningen.
Du arbetar i nära samarbete med olika professioner och funktioner inom myndigheten. Arbetet är teambaserat och präglas av helhetsperspektiv, samarbete och utveckling - samtidigt som du förväntas kunna driva delar av arbetet självständigt.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning med placering i Stockholm.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk universitets- eller högskoleexamen inom exempelvis statsvetenskap, samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik, folkhälsovetenskap eller annan utbildning som myndigheten bedömer relevant
• minst 5 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller analysarbete på statlig myndighet
• erfarenhet av att ha arbetat med utredning på uppdrag av regeringen
• utrednings-, utvecklings- eller kvalitetsarbete inom socialtjänsten
• analys- eller utredningsverksamhet vid statlig myndighet eller motsvarande organisation
• kunskap om och erfarenhet av arbete med kvalitetsstandarder och systematiskt förbättringsarbete på nationell och internationell nivå
• erfarenhet av att planera, genomföra och sammanställa komplexa utredningar
• förmåga att självständigt driva utredningsuppdrag, både internt och i samverkan med berörda aktörer
• vana att skriva tydliga, korrekta och välstrukturerade PM, rapporter och andra beslutsunderlag
• god förmåga att muntligt presentera och diskutera analyser och slutsatser inför olika målgrupper
• mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har mycket god samarbetsförmåga och som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du har en stark analytisk förmåga och kan omsätta komplex information till tydliga slutsatser. Du arbetar strukturerat, är lösningsinriktad och har god förmåga att skapa framdrift i uppdrag med många intressenter.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. I rekryteringsprocessen kan arbetsprov förekomma.
Vi erbjuder dig ett kvalificerat och utvecklande uppdrag i en kunskapsintensiv organisation. Du får möjlighet att arbeta nära myndighetens kärnverksamhet och bidra till utvecklingen av framtidens tillsyn och tillståndsprövning. Arbetet bedrivs i en miljö som präglas av engagemang, professionalism och kontinuerlig utveckling. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Sista ansökningsdag är den 17 februari 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Arbetsplatsbeskrivning
Analysavdelningen driver ett omfattande och strategiskt arbete för att utveckla en mer kunskapsbaserad och träffsäker tillsyn. Avdelningen är en del av myndighetens kärnverksamhet och samarbetar nära tillsyn och tillståndsprövning. Vid avdelningen arbetar idag drygt 60 medarbetare vid fyra enheter med uppdrag inom analys, statistik, register och upplysningstjänst.
Tjänsten är placerad på en av våra analysenheter som arbetar med uppdrag på myndighetsövergripande nivå. Enheten genomför i huvudsak kvantitativt analysarbete inom IVO:s hela ansvarsområde, vilket inkluderar både hälso- och sjukvård, tandvård samt socialtjänst. Exempel på uppgifter inom enheten är riskanalyser inom tillsynsarbete, urvalsanalyser samt sammanställningar av statistik och data.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Lön enligt överenskommelse.
