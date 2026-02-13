Erfaren Upphandlare till ett långt uppdrag!
2026-02-13
Omfattning: 100 % (40 h/vecka)
Plats: Stockholm (Kungsholmen)
Distansarbete: Möjlighet till hybrid enligt överenskommelse
Start: 30 mars 2026
Slut: 2 april 2027
Option: 6 + 6 månader (2 år totalt)
Sista dag att ansöka är 4 mars 2026
Om uppdraget
Vi söker en erfaren offentlig upphandlare med inriktning mot entreprenad till ett omfattande och samhällsviktigt uppdrag inom kollektivtrafik och infrastruktur.
Du kommer att självständigt ansvara för och driva upphandlingar - främst tjänste- och entreprenadupphandlingar enligt AB/ABT - samt vid behov genomföra förnyade konkurrensutsättningar inom befintliga ramavtal.
Uppdraget ställer höga krav på affärsmässighet, juridisk förståelse och förmåga att omsätta verksamhetens behov till tydliga och korrekta upphandlingsdokument.
Ditt ansvar
Som upphandlare leder du hela upphandlingsprocessen och säkerställer att:
Affärsupplägget är strategiskt och fördelaktigt
Tid, kvalitet och omfattning uppfylls
Upphandlingen följer LUF/LOU och interna riktlinjer
Entreprenadjuridiska regelverk (AB/ABT/ABK) tillämpas korrekt
Du kommer bland annat att:
Leda och genomföra komplexa upphandlingar
Upprätta förfrågningsunderlag, administrativa föreskrifter och avtal
Säkerställa korrekt tillämpning av AMA AF och entreprenadjuridik
Genomföra marknadsanalyser och riskbedömningar
Hantera kvalificering, utvärdering och förhandling
Samverka med projektledare och interna beställare
Ta fram beslutsunderlag
Ansvara för leverantörskommunikation
Säkerställa korrekt diarieföring och avslut av upphandling
Kvalifikationer (ska-krav)
Minst 5 års erfarenhet som offentlig upphandlare
Mycket goda kunskaper inom upphandlingslagstiftning (LUF/LOU)
Erfarenhet av minst två entreprenadupphandlingar
Eftergymnasial utbildning inom inköp/upphandling, juridik, ekonomi eller annan relevant utbildning
Meriterande
Erfarenhet av minst fyra entreprenadupphandlingar
Vi söker dig som är:
Självständig och strukturerad
Affärsmässig och analytisk
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Noggrann och kvalitetsmedveten
Trygg i dialog med både interna och externa intressenter
Du trivs i en komplex organisation där struktur, transparens och samverkan är avgörande.
Praktisk information
Uppdraget utförs huvudsakligen i Stockholm
Hybridarbete möjligt enligt överenskommelse
Dator och arbetsplats tillhandahålls
Sekretessavtal ska signeras före uppdragsstart
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag specialiserat på kvalificerade uppdrag inom teknik, juridik, IT, energi och samhällsbyggnad. Vi arbetar med noggrann matchning, hög kvalitet och långsiktiga samarbeten - alltid med fokus på att skapa värde för både konsulter och uppdragsgivare.
