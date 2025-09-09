Erfaren Upphandlare till E-hälsomyndigheten i Stockholm
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Nu söker vi en erfaren upphandlare till ett konsultuppdrag hos E Hälsomyndigheten i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2025-10-01
• Längd: 2026-03-31, eventuellt längre
Du blir anställd av Poolia, alternativt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.
Möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget innefattar att planera, genomföra och följa upp inköp av varor och tjänster i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.
Detta inkluderar bland annat att:
• Analysera organisationens behov och krav
• Utarbeta upphandlingsdokument
• Genomföra anbudsutvärdering och eventuella förhandlingar med leverantörer
• Säkerställa att upphandlingar och avrop följer aktuella regelverk och interna riktlinjer
• Skriva avtal
• Förebygga och hantera upphandlingsrisker
• Arbetet kräver ett gott samarbete med olika interna enheter och externa leverantörer.
Uppdraget kan förändras där till exempel du kan komma att ingå i projekt, i rollen som expert.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du skall ha dokumenterad erfarenhet av att leda upphandlingsprocesser inom IT-området.
• Du skall ha relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper inom upphandling.
• Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
• Du bör ha erfarenhet av att arbeta i clips i upphandlingsverktyget e-Avrop.
• Du bör ha erfarenhet av att arbeta på en svensk statlig myndighet tidigare.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar dig?
Då skall du såklart söka via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9500697