Erfaren Upphandlare till E-hälsomyndigheten i Stockholm

Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-09-09


Nu söker vi en erfaren upphandlare till ett konsultuppdrag hos E Hälsomyndigheten i Stockholm.

• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2025-10-01
• Längd: 2026-03-31, eventuellt längre

Du blir anställd av Poolia, alternativt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.
Möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget innefattar att planera, genomföra och följa upp inköp av varor och tjänster i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Detta inkluderar bland annat att:
• Analysera organisationens behov och krav
• Utarbeta upphandlingsdokument
• Genomföra anbudsutvärdering och eventuella förhandlingar med leverantörer
• Säkerställa att upphandlingar och avrop följer aktuella regelverk och interna riktlinjer
• Skriva avtal
• Förebygga och hantera upphandlingsrisker
• Arbetet kräver ett gott samarbete med olika interna enheter och externa leverantörer.

Uppdraget kan förändras där till exempel du kan komma att ingå i projekt, i rollen som expert.

Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:

• Du skall ha dokumenterad erfarenhet av att leda upphandlingsprocesser inom IT-området.
• Du skall ha relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper inom upphandling.
• Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

• Du bör ha erfarenhet av att arbeta i clips i upphandlingsverktyget e-Avrop.
• Du bör ha erfarenhet av att arbeta på en svensk statlig myndighet tidigare.

Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar dig?
Då skall du såklart söka via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

