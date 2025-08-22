Erfaren upphandlare med erfarenhet från myndighet.
Publiceringsdatum 2025-08-22
Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som är erfaren upphandlare för konsultuppdrag hos vår kund Svenska Institutet
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2025-10-01
• Längd: 2026-06-30
Du blir anställd av Poolia, alternativt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.
Du behöver kunna jobba på plats hos kunden, men det finns möjlighet till viss del distansarbete efter överenskommelse med beställande kund.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget som upphandlingskonsult förväntas i stor utsträckning kunna utföras självständigt. Arbetet består av ett flertal olika uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Upphandlingar är varierande, men ofta finns ett stort fokus på upphandling av konsulttjänster och programvarulösningar. Även värdet på upphandlingarna
varierar från några hundra tusen till flera miljoner kronor. Vid komplexa arbetsuppgifter diskuteras och förankras åtgärder med myndighetens upphandlare och/eller enhetschefen.
Självständigt projektleda och genomföra direktupphandlingar, annonserade upphandlingar samt avrop från statliga ramavtal och myndighetens egna ramavtal.
Arbetet innefattar:
Genomförande av uppstartsmöte samt nödvändiga arbets- och/eller avstämningsmöten med projektgruppen för projektets fortlöpande.
• Rekommendera lämpligt upphandlingsförfarande
• Vid behov, genomföra marknads- och behovsanalyser
Ta initiativ till och genomföra nödvändiga tvärfunktionella utredningar (behov av särskild sekretess, behov av särskilda
informationssäkerhetskrav, behov av särskilda it-säkerhetskrav, bedömning av personuppgiftsbehandling, m.m.) tillsammans med relevanta personer inom organisationen
• Ta fram upphandlingsdokument, säkerställa att underlaget har granskats och godkänts innan annonsering, tilldelningsbeslut/beslut om avbrytande och avtalssignering
• Hantera samtliga moment från annonsering till tilldelningsbeslut/beslut om avbrytande.
• Hantera avtalssignering med vinnande leverantör
• Efterannonsera upphandlingen
• Diarieföra samtliga handlingar i ärendet
• Vara behjälplig i kontaktskapandet mellan den vinnande leverantören och SI:s kontaktperson
• Följa upp avtal
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Relevant utbildning, som lägst 3-årigt gymnasium
• Minst 3 års erfarenhet av att självständigt genomföra större och mindre upphandlingar inom offentlig sektor
• Goda kunskaper om relevanta regelverk, särskilt lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift
• Förmåga att arbeta självständigt utifrån planer, styrdokument och praxis vid myndigheten
Gällande referesrensuppdrag:
Du ska ha utfört minst två (2) uppdrag liknande det aktuella uppdraget, med vilket avses uppdrag som genomförts inom offentlig sektor med samma eller liknande arbetsuppgifter, om minst 80 % omfattning och med minst tre (3) månaders varaktighet.
Referensuppdragen ska ha genomförts under de senaste två (2) åren räknat från sista dag att komma in med avropssvar och ska vara utförda till uppdragsgivarens belåtenhet. Du skall för att för att styrka detta bifoga redogörelser för respektive referensuppdrag samt ange uppgifter om uppdragsgivare, uppdragsperiod samt kontaktperson hos uppdragsgivaren
med angivande av namn, telefonnummer och e-postadress.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig? Ja då skall du såklart söka via länken i annonsen.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Fast lön
