Erfaren undersköterska till Kirurgen, Danderyds sjukhus
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-02-13
Har du arbetat ett par år som undersköterska inom slutenvården? Vill du komma till en härlig arbetsplats med många erfarna kollegor? Nu förstärker vi vårt team på Kirurgen!
Här finns bra introduktion, tydliga rutiner, kompetensutveckling och möjlighet till en god arbetsmiljö men kanske allra viktigast ett arbete med fantastiska kollegor.
Svarar du ja på frågorna nedan? Då ska du skicka in din ansökan!
• Vill du ha en bra, individanpassad introduktion?
• Gillar du tydliga rutiner som gör att arbetet flyter på?
• Vill du utveckla din kompetens genom föreläsningar och teamträningar?
• Trivs du i ett öppet klimat med erfarna kollegor som du kan fråga om allt?
• Vill du kunna påverka ditt schema?
Vårdavdelning 63/64 är en akutvårdsavdelning med inriktning mot sjukdomar i övre mag-tarmkanalen.
På våra 30 vårdplatser vårdar och behandlar vi patienter som genomgår planerade operationer inom leverkirurgi, överviktskirurgi, ljumskbråckskirurgi och gallstenskirurgi.
Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare. Arbetet med kirurgiska patienter är omväxlande och roligt med mycket medicinsktekniska moment. Flödet av patienter är snabbt och medelvårdtiden är 1 - 2 dygn.
Som undersköterska hos oss erbjuds du ett stimulerande och utvecklande arbete där du tillsammans med ansvarig sjuksköterska sköter omvårdnaden av våra patienter. Det förekommer även vissa medicinsktekniska arbetsuppgifter såsom exempelvis provtagningar, NEWS, dränskötsel och KAD. Du arbetar tätt med din ansvariga sjuksköterska och rapporterar förändringar i patientens tillstånd.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (tre år, 2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux (tre terminer, minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. I annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde.Dina personliga egenskaper
• Minst två års erfarenhet av arbete på vårdavdelning, gärna som undersköterska inom kirurgi/urologi.
• God samarbetsförmåga och hög flexibilitet, lätt för att ta initiativ och se möjligheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 37 h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmånerSå ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Kirurgi- och Urologkliniken, Avd 64 Kontakt
Sara Lindberg Kinn 08-12355464 Jobbnummer
9740222