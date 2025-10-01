Erfaren Undersköterska till Akutmottagningen Danderyds Sjukhus
Vill du bli en del av vårt framgångsrika team och dela vår händelserika vardag vardag? Vi söker erfarna undersköterskor till Akutmottagningen på Danderyds sjukhus.
Du erbjuds
Nybyggt på Sveriges största akutmottagning
Ditt arbete är förlagd i vår akut- och behandlingsbyggnad som byggdes hösten 2019. I början på juni flyttade delar av Akuten in i ytterligare ett helt nybyggt hus. Här bedriver vi Sveriges största akutmottagning med engagemang och ansvarstagande som ledord.
Flexibla lösningar
Vi är intresserad av dig som önskar arbeta dag/kväll, treskift eller natt. Heltid, deltid eller på timmar. Vi är flexibla.
Utbildning och utveckling
Delaktighet i arbets-/processgrupper, utbildningsdagar varje termin tillsammans med samtliga professioner, kontinuerlig simuleringsträning och löpande utbildningar.
Nära till City och personalparkering
Pendlingen går smidigt då vi har både tunnelbana och bussar som går mellan Stockholm city och Danderyds sjukhus. Om du kör bil kan du nyttja vår personalparkering till priset av 30 kr/dygn (gratis nattetid).
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Vem vi söker
Vi söker dig som är undersköterska med adekvat utbildning och som gillar teamkänsla och gemenskap samt högt värdesätter god omvårdnad av patienter. Du har minst tre års erfarenhet av akutsjukvård, gärna inom akutmottagning, prehospitalt eller annan akutvårdsavdelning. Vi är intresserad av dig som önskar arbeta dag/kväll. Heltid eller deltid.
Du är en person som värdesätter samarbete, kommunikation, professionellt bemötande och goda relationer på arbetsplatsen såväl med kollegor inom som utom verksamheten som patienter. Du tycker utbyte och kunskapsspridande är viktigt och har en hjälpsam och serviceinriktad attityd samt värdesätter olikheter. Du är ansvarstagande, flexibel, gillar variation och utveckling samt bra på att se till helheten.
Vad vi erbjuder dig
Vi har ett väl utformat introduktionsprogram med bl.a. gruppinskolning och mentorer. Vanligtvis är det fler nyanställda som börjar samtidigt vilket brukar vara mycket uppskattat.
Vår arbetsplats består av varierad arbetsmiljö med många olika positioner och funktioner samt mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Mer om oss
Intresserad men vill veta mer? Hospitera en dag på Akutmottagningen! Hör av dig till någon av våra vårdenhetschefer Johanna, Åsa, Maria, Emma eller Stefan.
Följ oss gärna på instagram@akutendanderyd!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Danderyds sjukhus har en av landets största akutmottagningar och vi är drygt 200 medarbetare. Akutmottagningen för vuxna bedriver dygnet-runt-mottagning för allvarligt skadade och akut sjuka, främst från norra Stockholm. Vi tar emot cirka 95 000 patienter per år fördelat på Internmedicin, Neurologi, Hjärtmedicin, Allmän kirurgi inklusive Urologi och Ortopedi. Vår akutvårdsbyggnad (2019) ger oss goda förutsättningar att utveckla det akuta omhändertagandet av våra patienter.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
