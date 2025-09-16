Erfaren undersköterska som trygg resurs till Nora och Linné äldrevård
2025-09-16
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du en erfaren undersköterska som vill göra skillnad inom äldreomsorgen? Vi söker just nu två trygga undersköterskor som ska arbeta som resurs till två av våra verksamheter. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får vara med och göra verklig skillnad för våra boenden. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi söker just nu två trygga undersköterskor som kan kliva in med engagemang, ta ansvar och möta de utmaningar vi står inför. Hos oss får du ett varierat arbete där du möter olika vårdsituationer varje dag, utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och har möjlighet att påverka framtidens vård. Välkommen till en arbetsplats där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad!
Linnés vård- och omsorgsboende och Nora korttids- och växelvård ligger i Sävja i en lugn och vacker miljö, med skogen som nära granne, cirka 5 kilometer söder om Uppsala. Linné är ett vård- och omsorgsboende med 40 lägenheter fördelade på 2 plan. 20 platser är omvårdnadsplatser och 20 platser är för demensboende. På våningsplan 3 och 4 finns Nora med totalt 40 platser för växelvård och korttidsvård för patienter med demensdiagnos eller kognitiv svikt. Patienterna kommer antingen från sjukhuset eller hemmet. Hälso- och sjukvårdsbehovet varierar hos patienterna och det görs alltid en individuell bedömning.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som resursundersköterska är du en tillgång för husets alla avdelning- Växelvård, korttids, demens och omvårdnad. Genom tät dialog med samordnare/administratör om vart behovet finns kliver du in som en ordinarie på den avdelning du placeras. Detta är en ny roll på Nora/Linné och en del i vår satsning på högre kvalité och trygghet för våra brukare. Därmed finns det möjlighet att vara med och utforma rollen. Du ska ha en stor trygghet i din roll som undersköterska eftersom du ersätter den ordinarie schemalagda personalen eller när det finns behov av kohortvård och vak. Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Vi säker dig som är utbildad undersköterska med minst tre års aktuell erfarenhet. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av vård och omsorg av äldre. I rollen behöver du även ha erfarenhet av och goda kunskaper i delegering. Vi ser även att du behöver erfarenhet av att använda digitala verktyg i ditt arbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som ombud eller haft likande roll. Arbetet kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person ser du möjligheter i förändring och anpassar dig till ändrade omständigheter. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du talar även klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Sist men inte minst har du förmåga till helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Upplysningar:
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Emma Reiterer, verksamhetschef, 018-727 80 45.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44. .
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
