Erfaren underhållstekniker sökes för kommande uppdrag i Göteborg!
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2025-12-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Göteborg
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Just nu söker vi på Uniflex underhållstekniker för kommande uppdrag inom produktion i Göteborg med omnejd. Har du erfarenhet inom elmontering och svets och besitter djupa tekniska kunskaper? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Arbetstiderna kan vara antingen skiftarbete (varannan vecka dagtid och varannan vecka kvällstid) eller enbart dagtid beroende på verksamheten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Underhåll, felsökning och reparation av produktionsmaskiner
• Elmontering samt tolkning av elscheman
• Svetsarbete vid behov
• Utveckling och förbättring av befintliga maskiner och produktionsprocesser
• Samarbete med kollegor med olika kompetenser inom produktionen
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta med underhåll, reparation och utveckling av maskiner inom produktion. Rollen innebär ett varierande och tekniskt utmanande arbete där du får bidra till att produktionen fungerar effektivt och säkert. Som person är du ansvarstagande och noggrann. Du är van vid att samarbeta med människor, men har samtidigt förmågan att kunna arbeta självständigt.
• Dokumenterad erfarenhet som underhållstekniker i produktionsmiljö
• Djup teknisk förståelse och god problemlösningsförmåga
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter
• Noggrann, systematisk och med god förmåga att planera långsiktigt
• Ordning och reda är en självklarhet för dig
• Datorvana - meriterande om du tex har jobbat i system som MaintMaster.
• Behärska svenska i både tal och skrift
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9633465