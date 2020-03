Erfaren truckförare till sommarjobb på Weber - Adecco Sweden AB - Lagerjobb i Malmö

Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Malmö2020-03-10Om jobbetWeber är ett företag inom den internationella koncernen Saint Gobain. De är världsledande tillverkare av torrbruk och utvecklar lösningar för nybyggnation och renovering i 43 länder. Genom Adecco söker de en erfaren truckförare att ingå i deras team under sommaren vecka 24-35.Säkerhetstänkande genomsyrar hela Saint Gobeins koncern, trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är av högsta prioritet. I starten av ditt uppdrag kommer du därför att få upplärning hos Weber inom säkerhet samt introduktion till din tjänst.Om tjänstenSom truckförare hos Weber arbetar du i en lagermiljö med att hantera flödet av kundens produkter genom både last- och lossning med truck. Du ansvarar för att flödet av material fungerar och planerar ditt arbete väl så att materialet når fram i tid. Du kommer att köra dieseldriven motviktstruck med långa gafflar och en förutsättning för tjänsten är att du kört med långa gafflar tidigare.Du jobbar med två andra truckförare och tillsammans ansvarar ni för att hålla ordning i lagret och leverera rätt produkt till rätt kund.I din roll som truckförare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:Köra långgafflad motviktstruckLast och lossning av tungt materialLeverera produkter till kunderOm digVi söker dig som under några års tid har kört truck med långa gafflar. På jobbet går du in för att arbeta och tar gärna egna initiativ när du ser att något behövs göras. Din prestigelöshet och servicekänsla gör att du kommer trivas bra i arbetsgruppen.Viktigt för tjänsten är:Truckkort A och BAtt du har kört truck med långa gafflar.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2020-03-10Fast lönSista dag att ansöka är 2020-04-08Adecco Sweden AB5141321