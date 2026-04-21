Erfaren truckförare till produktion
Truckförare på Tarkett i Hanaskog, via Lernia Bemanning
Vill du arbeta i en dynamisk produktionsmiljö där din erfarenhet bakom ratten verkligen gör skillnad? Vi söker nu en skicklig och trygg truckförare för ett uppdrag med omgående start hos Tarkett i Hanaskog. Tjänsten är på heltid och innebär arbete i 3-skift (dag/kväll/natt).Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Du blir en viktig del av produktionen där du ansvarar för att materialflödet fungerar smidigt och effektivt. Arbetet sker i ett högt tempo med stort fokus på säkerhet, kvalitet och noggrannhet.Arbetsuppgifter
Truckkörning med motviktstruck (B1) i produktionsmiljö
Materialförsörjning till produktionslinjer
Transport av material och färdiga produkter
Lastning och lossning av gods
Registrering i lager- och produktionssystem
Bidra till ordning, struktur och säkerhet i arbetsmiljön
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet av truckkörning i produktionsmiljö
Är van att köra motviktstruck (B1) och har giltigt truckkort (TLP10)
Arbetar säkert, strukturerat och kvalitetsmedvetet
Trivs i ett högt tempo och i en aktiv produktionsmiljö
Är flexibel och kan arbeta 3-skift (dag/kväll/natt)
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av andra trucktyper (t.ex. skjutstativtruck, ledstaplare)
Vana av enklare underhåll och daglig tillsyn av truck
Erfarenhet av arbete i flödeseffektiv verksamhet
Som person är du
Ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Noggrann och pålitlig
En lagspelare som också kan arbeta självständigtÖvrig information
Uppdraget är via Lernia Bemanning med start omgående
Uppdragets längd är i dagsläget inte fastställd
Introduktion och säkerhetsutbildning genomförs inför start
Praktiskt trucktest ingår i rekryteringsprocessen
Genomgång av SSG-utbildning krävs innan uppdragets start
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post: bemanning.olofstrom@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7607174-1957916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
