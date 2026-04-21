Erfaren truckförare till produktion

Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Östra Göinge
2026-04-21


Visa alla lagerjobb i Östra Göinge, Osby, Olofström, Hässleholm, Kristianstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Östra Göinge, Osby, Olofström, Hässleholm, Kristianstad eller i hela Sverige

Truckförare på Tarkett i Hanaskog, via Lernia Bemanning
Vill du arbeta i en dynamisk produktionsmiljö där din erfarenhet bakom ratten verkligen gör skillnad? Vi söker nu en skicklig och trygg truckförare för ett uppdrag med omgående start hos Tarkett i Hanaskog. Tjänsten är på heltid och innebär arbete i 3-skift (dag/kväll/natt).

Om tjänsten
Du blir en viktig del av produktionen där du ansvarar för att materialflödet fungerar smidigt och effektivt. Arbetet sker i ett högt tempo med stort fokus på säkerhet, kvalitet och noggrannhet.

Arbetsuppgifter
Truckkörning med motviktstruck (B1) i produktionsmiljö

Materialförsörjning till produktionslinjer

Transport av material och färdiga produkter

Lastning och lossning av gods

Registrering i lager- och produktionssystem

Bidra till ordning, struktur och säkerhet i arbetsmiljön

Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet av truckkörning i produktionsmiljö

Är van att köra motviktstruck (B1) och har giltigt truckkort (TLP10)

Arbetar säkert, strukturerat och kvalitetsmedvetet

Trivs i ett högt tempo och i en aktiv produktionsmiljö

Är flexibel och kan arbeta 3-skift (dag/kväll/natt)

Har B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av andra trucktyper (t.ex. skjutstativtruck, ledstaplare)

Vana av enklare underhåll och daglig tillsyn av truck

Erfarenhet av arbete i flödeseffektiv verksamhet

Som person är du
Ansvarstagande och säkerhetsmedveten

Noggrann och pålitlig

En lagspelare som också kan arbeta självständigt

Övrig information
Uppdraget är via Lernia Bemanning med start omgående

Uppdragets längd är i dagsläget inte fastställd

Introduktion och säkerhetsutbildning genomförs inför start

Praktiskt trucktest ingår i rekryteringsprocessen

Genomgång av SSG-utbildning krävs innan uppdragets start

Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Som en av oss

Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post: bemanning.olofstrom@lernia.se. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7607174-1957916".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Östra Vallgatan 37A (visa karta)
291 31  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9866723

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: