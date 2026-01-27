Erfaren Truckförare till logistikkund i Norrköping!
2026-01-27
Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren truckförare till en av våra kunder i Norrköping!
Vad innebär rollen
Kundföretaget befinner sig i en expansionsfas och behöver nu stärka upp sitt logistikteam.
Du kommer ingå i en mindre arbetsgrupp och ansvara för företagets logistiklösningar i Norrköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är daglig truckkörning med Motviktstruck och Ledstaplare samt skjutstativstruck där du ansvarar för godsmottagning, in och utlastning och orderplock.
Godsen som hanteras är i varierande storlekar och vikt, oftast mycket stora och tunga gods.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag.
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med ambition till anställning hos kundföretaget på sikt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av truckkörning och logistikarbete såsom godsmottagning, in och utlastning och orderplock av tunga gods.
Du bör kunna kommunicera obehindrat i svenska, både i tal och skrift.
Grundläggande Engelska kunskaper.
Giltigt truckkort i A1-6, B1-B3. TLP 10.
B-körkort.
ADR 1.3 är mycket meriterande
Som person ser vi att du är social, noggrann och ansvarsfull, trivs att arbeta i tempo och samarbeta tillsammans med andra i ett team. Om företaget
Nordiska Bemanningsgruppen är medlem i Almega Kompetensföretagen. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag, för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag, du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk. Vi behandlar ansökningar löpande och sparar din profil för framtida matchningar. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Fransson anna.fransson@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
9707186